दिल्ली सरकार का छठ पर बेहतर तैयारियों का दावा, बिहार-पूर्वांचल के लोग बोले- "हमारे गांव जैसा अपनापन यहां नहीं..."

दिल्ली में रह रहे बिहार और पूर्वांचल के लोग अपने गांव-घर में ही मनाना चाहते हैं छठ महापर्व, नई स्टेशन पर बढ़ी भीड़

छठ महापर्व 2025
छठ महापर्व 2025 (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 24, 2025 at 6:27 PM IST

6 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर सरकार से लेकर समाज तक हर स्तर पर भव्य तैयारियां की जाती हैं. यमुना तट के घाटों से लेकर कालोनी और सोसायटियों तक हर जगह छठ व्रत के आयोजन की चमक दिखाई देती है. सरकार द्वारा घाटों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती व पूजा समितियों की सक्रियता से माहौल पूरी तरह छठमय हो जाता है. बावजूद इसके हर साल लाखों लोग अपने मूल निवास खासकर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड की ओर पलायन कर जाते हैं. उनके लिए यह यात्रा केवल घर वापसी की नहीं बल्कि अपनी मिट्टी, अपने घाट और अपने जनों से जुड़ने का भावनात्मक अवसर होती है.

दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर छठ से पहले उमड़ी भीड़ इस आस्था का सबसे जीवंत प्रमाण है. शुक्रवार को सैकड़ों परिवार बच्चों व सामान के साथ अपने-अपने गंतव्यों के लिए रवाना होते नजर आए. कोई दरभंगा जा रहा था, कोई समस्तीपुर, तो कोई मुजफ्फरपुर या पटना. रिजर्वेशन की टिकट न मिलने के बावजूद भी यात्रियों के जोश व श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी.

छठ से पहले अपने घरों की ओर निकल रहे लोग (ETV BHARAT)

"घर जाकर ही छठ मनाना हमारे लिए जरूरी"

दरभंगा जाने के लिए पत्नी के साथ पहुंचे संदीप कुमार ने बताया कि हमारे पास आरक्षित टिकट नहीं है, लेकिन घर जाकर छठ मनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है. दिल्ली में घाट, पूजा, व्यवस्था आदि है लेकिन जो अपनापन अपने गांव में है, वो कहीं और नहीं है. मां के हाथों अर्घ्य देने, गांव के तालाब या नदी में उगते सूर्य को नमन करने का जो आनंद है वो यहां नहीं मिल पाता है."

समस्तीपुर की रहने वाली चांदनी अपने तीन बच्चों और पति के साथ ट्रेन पकड़ने नई दिल्ली आई थीं. उन्होंने कहा, "बिहार में छठ पर्व की बात ही अलग है. यह सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि परंपरा व परिवार से जुड़ी भावना है. मेरी सास हर साल व्रत रखती हैं और पूरा परिवार साथ होता है. इसलिए हमारा वहां रहना जरूरी लगता है."

गुड़गांव में नौकरी करने वाले पिंटू कुमार ने बताया, "उनका परिवार बिहार में रहता है. साल भर हम बाहर रहते हैं. छठ ही एक मौका होता है जब पूरा परिवार एक साथ होता है. इसलिए चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हम गांव जरूर जाते हैं."

मुजफ्फरपुर की रहने वाली रेनू कुमारी ने कहा, "उनके पास जनरल टिकट है फिर भी वो किसी भी हालत में घर जाना चाहती हैं. मैं पहली बार छठ व्रत रख रही हूं. हमारी परंपरा है कि पहली बार व्रत रखने वाली महिला अपने मायके में ही पूजा करती है. इसलिए मुझे अपने गांव जाना जरूरी है."

मंगोलपुरी में रहने वाले राजकुमार भी अपने परिवार से मिलने निकल रहे थे. उन्होंने कहा, "बच्चे और पत्नी बिहार में रहते हैं. दिल्ली में मेरे साथ कोई नहीं है तो अकेले छठ का क्या अर्थ, छठ तो अपनों के साथ ही पूर्ण होती है. दिल्ली में भले ही घाट सजे हों व्यवस्था बेहतर हो लेकिन इन यात्रियों की आंखों में एक ही सपना झलक रहा था अपने गांव के तालाब, नहर या नदी में उगते सूर्य को अर्घ्य देने का. यही कारण है कि दिल्ली की चमकदार तैयारियां भी उनकी आस्था की जड़ों को रोक नहीं पाती हैं. छठ उनके लिए केवल त्योहार नहीं, बल्कि अपनों के संग अपनी पहचान को जीने का अवसर है."

दिल्ली में ऐसी हैं तैयारियां

दिल्ली में यमुना किनारे घाटों को सजाया जा रहा है. सांसद मनोज तिवारी और मंत्री कपिल मिश्रा ने दो दिन पहले साफ सफाई और तैयारियों का जायजा लिया. इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता घाटों पर सजावट रंग रोगन को देखने पहुंचीं और काम में हाथ भी बंटाया.

पूर्ववर्ती सरकार में उपेक्षा का शिकार रहे छठ घाटों का कायाकल्प किया जा रहा है. छठ व्रतियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए इस वर्ष व्यापक तैयारियां की गई हैं. श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भव्य स्वागत द्वारों पर पुष्पवर्षा की तैयारी है. पिछले वर्ष जहां करीब 900 घाटों पर पूजा हुई थी, इस वर्ष यमुना तट के अलावा दिल्ली में करीब 1300 अन्य स्थलों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा. यमुना तट पर 17 भव्य मॉडल घाट होंगे. दिल्ली में हर सब डिवीजन के स्तर पर भी मॉडल छठ घाट तैयार किया जा रहा है. करीब 200 घाटों पर भोजपुरी और मैथिली में धार्मिक-सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होंगी. सभी घाटों पर टेंट, बिजली, स्वच्छता, पेयजल, मोबाइल शौचालय, सफाईकर्मी और चिकित्सा वैन की व्यवस्था की जा रही है.- रविन्द्र इन्द्राज, समाज कल्याण मंत्री

वहीं एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि दिल्ली नगर निगम ने सभी वार्डों में छठ पूजा के सुचारू आयोजन के लिए फंड आवंटित किया है. हमने छठ घाटों पर प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए प्रति वार्ड 40,000 रुपए की राशि जारी की है. इस राशि का इस्तेमाल छठ घाटों के अंदर एवं आस पास रोशनी की व्यवस्था करने के लिए खर्च किया जाएगा. निगम के विद्युत विभाग की तरफ से 250 वार्डों में कुल 841 छठ घाटों की पहचान की गई है. विद्युत विभाग अपने कर्मचारियों को जल्द से जल्द लाइटिंग कार्य पूरा करने के लिए तैनात करेगा, क्योंकि उचित प्रकाश व्यवस्था न केवल उत्सव में रंग भर देगी बल्कि बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी जो घाटों पर पूजा करने आएंगे. दिल्ली नगर निगम छठ पूजा के इस पावन पर्व के दौरान श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

