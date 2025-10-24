ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार का छठ पर बेहतर तैयारियों का दावा, बिहार-पूर्वांचल के लोग बोले- "हमारे गांव जैसा अपनापन यहां नहीं..."

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर सरकार से लेकर समाज तक हर स्तर पर भव्य तैयारियां की जाती हैं. यमुना तट के घाटों से लेकर कालोनी और सोसायटियों तक हर जगह छठ व्रत के आयोजन की चमक दिखाई देती है. सरकार द्वारा घाटों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती व पूजा समितियों की सक्रियता से माहौल पूरी तरह छठमय हो जाता है. बावजूद इसके हर साल लाखों लोग अपने मूल निवास खासकर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड की ओर पलायन कर जाते हैं. उनके लिए यह यात्रा केवल घर वापसी की नहीं बल्कि अपनी मिट्टी, अपने घाट और अपने जनों से जुड़ने का भावनात्मक अवसर होती है.

दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर छठ से पहले उमड़ी भीड़ इस आस्था का सबसे जीवंत प्रमाण है. शुक्रवार को सैकड़ों परिवार बच्चों व सामान के साथ अपने-अपने गंतव्यों के लिए रवाना होते नजर आए. कोई दरभंगा जा रहा था, कोई समस्तीपुर, तो कोई मुजफ्फरपुर या पटना. रिजर्वेशन की टिकट न मिलने के बावजूद भी यात्रियों के जोश व श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी.

छठ से पहले अपने घरों की ओर निकल रहे लोग (ETV BHARAT)

"घर जाकर ही छठ मनाना हमारे लिए जरूरी"

दरभंगा जाने के लिए पत्नी के साथ पहुंचे संदीप कुमार ने बताया कि हमारे पास आरक्षित टिकट नहीं है, लेकिन घर जाकर छठ मनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है. दिल्ली में घाट, पूजा, व्यवस्था आदि है लेकिन जो अपनापन अपने गांव में है, वो कहीं और नहीं है. मां के हाथों अर्घ्य देने, गांव के तालाब या नदी में उगते सूर्य को नमन करने का जो आनंद है वो यहां नहीं मिल पाता है."

समस्तीपुर की रहने वाली चांदनी अपने तीन बच्चों और पति के साथ ट्रेन पकड़ने नई दिल्ली आई थीं. उन्होंने कहा, "बिहार में छठ पर्व की बात ही अलग है. यह सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि परंपरा व परिवार से जुड़ी भावना है. मेरी सास हर साल व्रत रखती हैं और पूरा परिवार साथ होता है. इसलिए हमारा वहां रहना जरूरी लगता है."

गुड़गांव में नौकरी करने वाले पिंटू कुमार ने बताया, "उनका परिवार बिहार में रहता है. साल भर हम बाहर रहते हैं. छठ ही एक मौका होता है जब पूरा परिवार एक साथ होता है. इसलिए चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हम गांव जरूर जाते हैं."

मुजफ्फरपुर की रहने वाली रेनू कुमारी ने कहा, "उनके पास जनरल टिकट है फिर भी वो किसी भी हालत में घर जाना चाहती हैं. मैं पहली बार छठ व्रत रख रही हूं. हमारी परंपरा है कि पहली बार व्रत रखने वाली महिला अपने मायके में ही पूजा करती है. इसलिए मुझे अपने गांव जाना जरूरी है."