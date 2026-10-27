छह साल के निष्कासन के बावजूद धर्मेंद्र चौधरी को BJP प्रदेश कार्यकारिणी में जगह, अलीगढ़ में उठे सवाल
लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में धर्मेंद्र चौधरी समेत चार नेताओं को निष्कासित किया गया था. अब राज्य कार्यकारिणी की सूची में
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 3:56 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 4:03 PM IST
अलीगढ़ : भारतीय जनता पार्टी (BJP) में छह साल के लिए निष्कासित किए गए धर्मेंद्र चौधरी को प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य बनाए जाने के बाद अलीगढ़ में संगठन के फैसले को लेकर सवाल उठने लगे हैं.
लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में धर्मेंद्र चौधरी समेत चार नेताओं को निष्कासित किया गया था. अब सोमवार को जारी प्रदेश कार्यकारिणी की सूची में उनका नाम शामिल होने के बाद निष्कासन की पुरानी कार्रवाई चर्चा में आ गई है. सोशल मीडिया पर उनका निष्कासन पत्र भी वायरल हो रहा है.
लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों का लगा था आरोप
धर्मेंद्र चौधरी निष्कासन के समय भाजपा के जिला उपाध्यक्ष थे. लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उन पर पार्टी प्रत्याशी के विरोध में काम करने का आरोप लगा था.
इसके बाद तत्कालीन जिला अध्यक्ष ने धर्मेंद्र चौधरी समेत चार लोगों को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था. बताया गया था कि इस कार्रवाई की जानकारी प्रदेश संगठन को भी भेजी गई थी.
अब प्रदेश कार्यकारिणी में धर्मेंद्र चौधरी को जगह मिलने के बाद सवाल उठ रहा है कि छह साल के निष्कासन के बावजूद उन्हें संगठन में नई जिम्मेदारी कैसे मिल गई.
ख़ास बात यह है कि पार्टी में उनकी वापसी को लेकर किसी औपचारिक आदेश या सार्वजनिक घोषणा की जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में निष्कासन की स्थिति और प्रदेश कार्यकारिणी में नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है.
धर्मेंद्र चौधरी बोले, नहीं मिला था निष्कासन पत्र
धर्मेंद्र चौधरी ने अपनी नियुक्ति और पुराने निष्कासन के संबंध में कहा कि उस समय उन्हें मोनोपोली के चलते निष्कासित किया गया था. वह जिला अध्यक्ष पद के दावेदार थे. उनका दावा है कि उन्हें निष्कासन का कोई पत्र नहीं मिला था. उन्होंने कहा कि वह लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय रहे हैं और आगे भी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे.
जिला अध्यक्ष बोले, प्रदेश संगठन को देंगे जानकारी
भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण पाल सिंह लाल ने कहा कि वर्ष 2024 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में चार लोगों को निष्कासित किया गया था. धर्मेंद्र चौधरी को प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किए जाने के मामले में पुरानी कार्रवाई की जानकारी प्रदेश संगठन को भेजी जा रही है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर से जो निर्णय लिया गया है, उसके अनुसार आगे कदम उठाया जाएगा. फिलहाल प्रदेश संगठन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अब सबकी निगाहें प्रदेश नेतृत्व के रुख पर हैं, जिससे धर्मेंद्र चौधरी के निष्कासन और नई जिम्मेदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.