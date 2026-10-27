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छह साल के निष्कासन के बावजूद धर्मेंद्र चौधरी को BJP प्रदेश कार्यकारिणी में जगह, अलीगढ़ में उठे सवाल

छह साल का निष्कासन के बावजूद धर्मेंद्र चौधरी को BJP प्रदेश कार्यकारिणी में जगह. ( ईटीवी भारत )

अलीगढ़ : भारतीय जनता पार्टी (BJP) में छह साल के लिए निष्कासित किए गए धर्मेंद्र चौधरी को प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य बनाए जाने के बाद अलीगढ़ में संगठन के फैसले को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में धर्मेंद्र चौधरी समेत चार नेताओं को निष्कासित किया गया था. अब सोमवार को जारी प्रदेश कार्यकारिणी की सूची में उनका नाम शामिल होने के बाद निष्कासन की पुरानी कार्रवाई चर्चा में आ गई है. सोशल मीडिया पर उनका निष्कासन पत्र भी वायरल हो रहा है.

छह साल का निष्कासन के बावजूद धर्मेंद्र चौधरी को BJP प्रदेश कार्यकारिणी में जगह. (ईटीवी भारत) लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों का लगा था आरोप धर्मेंद्र चौधरी निष्कासन के समय भाजपा के जिला उपाध्यक्ष थे. लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उन पर पार्टी प्रत्याशी के विरोध में काम करने का आरोप लगा था. छह साल का निष्कासन के बावजूद धर्मेंद्र चौधरी को BJP प्रदेश कार्यकारिणी में जगह. (ईटीवी भारत) इसके बाद तत्कालीन जिला अध्यक्ष ने धर्मेंद्र चौधरी समेत चार लोगों को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था. बताया गया था कि इस कार्रवाई की जानकारी प्रदेश संगठन को भी भेजी गई थी. अब प्रदेश कार्यकारिणी में धर्मेंद्र चौधरी को जगह मिलने के बाद सवाल उठ रहा है कि छह साल के निष्कासन के बावजूद उन्हें संगठन में नई जिम्मेदारी कैसे मिल गई.