ETV Bharat / state

KLC में खुला सूबे का दूसरा डिजाइन स्टूडियो; 2500 से अधिक MSME को होगा फायदा

दो लाख परिवारों को डिजाइन स्टूडियो से सीधे रोजगार मिल सकेगा, छात्र-छात्राएं छमाही और एकवर्षीय डिप्लोमा कर सकेंगे.

KLC में खुला सूबे का दूसरा डिजाइन स्टूडियो.
KLC में खुला सूबे का दूसरा डिजाइन स्टूडियो. (Photo Credit: CLE Kanpur)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 10:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर में लेदर कारोबारियों के बीच पिछले कई सालों से जिस डिजाइन स्टूडियो के खुलने की चर्चा हो रही थी, वह कानपुर-उन्नाव रोड स्थित लेदर क्लस्टर कैंपस में खुल गया है. इंडिया एक्जिम बैंक संस्था के करार से शुरू हुए इस सेंटर से अब कानपुर-उन्नाव की 2500 एमएसएमई इकाईयों (अधिकतर चमड़ा) को सीधा लाभ होगा.

काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन आरके जालान ने कहा कि इस डिजाइन स्टूडियो से दो लाख परिवारों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. उन्होंने बताया कि अभी तक जूता, बैग समेत अन्य चमड़ा उत्पादों को तैयार करने के लिए कारोबारियों को डिजाइन के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जाना पड़ता था.

आरके जालान ने बताया कि डिजाइन स्टूडियो से लेदर फैशन, फुटवियर और लेदर गुड्स क्लस्टर की एमएसएमई इकाईयों को नई-नई डिजाइन के साथ-साथ सामान्य सुविधा केंद्रों से जॉब वर्क कराने में भी मदद मिलेगी.

वहीं, पूर्व चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने कहा कि इस डिजाइन स्टूडियो में शू मास्टर सॉफ्टवेयर, कैड कैंम, थ्री डी प्रिंटर, थ्री डी लास्ट स्कैनर, मैटेरियल स्कैनर, एंब्रॉयडरी मशीन की सुविधा मिलेगी. साथ ही आधुनिक मशीनों और तकनीकी से नई डिजाइंस तैयार करने में सहायता मिलेगी.

डिप्लोमा कर सकेंगे छात्र: सीएलई के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने बताया कि इस डिजाइन स्टूडियो से अब देश भर के छात्र-छात्राएं जो डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वह छमाही और एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकेंगे.

उन्हें सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएलआरआई) से डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल सकेगा. यह सूबे का दूसरा डिजाइन स्टूडियो सेंटर है. इससे पहले आगरा में सीएफटीआई की ओर से डिजाइन स्टूडियो संचालित है. इससे अब लेदर इंडस्ट्री को हुनरमंद डिजाइनर और प्रोडक्शन सुपरवाइजर भी मिल जाएंगे.

शूटेक प्रदर्शनी में उद्यमियों का सम्मान: कानपुर लेदर क्लस्टर (केएलसी) में बुधवार से शुरू हुई शूटेक प्रदर्शनी में देश भर से आए चमड़ा कारोबारियों ने शू कंपोनेंट्स को देखा.

इंडियन फुटवियर कंपोनेंट्स मैन्युफेक्चर्स एसोसिएशन (इफकोमा) के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि एक जूता तैयार करने में 50 से 60 कंपोनेंट्स का प्रयोग हो रहा है. साथ ही नए-नए डिजाइंस आ रहे हैं.

उद्यमियों ने स्टाल्स पर इन्हें देखा और अपनी जरूरत के मुताबिक आर्डर्स दिए. वहीं, इफकोमा की ओर से चमड़ा उद्योग जगत में बेहतर काम करने वाले उद्यमियों को सम्मानित किया गया.

यह भी पढ़ें: यूपी बोर्ड के छात्र भी आसानी से सीखेंगे अंग्रेजी; ELTI ने तैयार किए वीडियो लेक्चर, जानें कितना फायदेमंद

TAGGED:

COUNCIL FOR LEATHER EXPORT
2500 MSME UNITS BENEFITED
LEATHER CLUSTER CAMPUS IN UNNAO
DESIGN STUDIO OPENS KLC UNNAO
UNNAO LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.