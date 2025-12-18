ETV Bharat / state

KLC में खुला सूबे का दूसरा डिजाइन स्टूडियो; 2500 से अधिक MSME को होगा फायदा

KLC में खुला सूबे का दूसरा डिजाइन स्टूडियो. ( Photo Credit: CLE Kanpur )

कानपुर: शहर में लेदर कारोबारियों के बीच पिछले कई सालों से जिस डिजाइन स्टूडियो के खुलने की चर्चा हो रही थी, वह कानपुर-उन्नाव रोड स्थित लेदर क्लस्टर कैंपस में खुल गया है. इंडिया एक्जिम बैंक संस्था के करार से शुरू हुए इस सेंटर से अब कानपुर-उन्नाव की 2500 एमएसएमई इकाईयों (अधिकतर चमड़ा) को सीधा लाभ होगा.

काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन आरके जालान ने कहा कि इस डिजाइन स्टूडियो से दो लाख परिवारों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. उन्होंने बताया कि अभी तक जूता, बैग समेत अन्य चमड़ा उत्पादों को तैयार करने के लिए कारोबारियों को डिजाइन के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जाना पड़ता था.

आरके जालान ने बताया कि डिजाइन स्टूडियो से लेदर फैशन, फुटवियर और लेदर गुड्स क्लस्टर की एमएसएमई इकाईयों को नई-नई डिजाइन के साथ-साथ सामान्य सुविधा केंद्रों से जॉब वर्क कराने में भी मदद मिलेगी.

वहीं, पूर्व चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने कहा कि इस डिजाइन स्टूडियो में शू मास्टर सॉफ्टवेयर, कैड कैंम, थ्री डी प्रिंटर, थ्री डी लास्ट स्कैनर, मैटेरियल स्कैनर, एंब्रॉयडरी मशीन की सुविधा मिलेगी. साथ ही आधुनिक मशीनों और तकनीकी से नई डिजाइंस तैयार करने में सहायता मिलेगी.

डिप्लोमा कर सकेंगे छात्र: सीएलई के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने बताया कि इस डिजाइन स्टूडियो से अब देश भर के छात्र-छात्राएं जो डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वह छमाही और एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकेंगे.