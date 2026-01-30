ETV Bharat / state

विष्णुपद कॉरिडोर से जुड़ेगा महाबोधि.. डिजाइन तैयार, शंकराचार्य मठ का भी होगा विकास

पहले फेज में नोड-1 के पास पार्किंग का विस्तार भी किया जाएगा. नोड-2 में खाने पीने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट और स्टॉल की व्यवस्था होगी. अन्य स्थानों पर स्थित रास्तों में भी खाने पीने की व्यवस्था के लिए जगह का निर्माण होगा. हालांकि जिलाधिकारी ने यह नहीं बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कितने मकान स्थानांतरित होंगे.

कॉरिडोर में हाईटेक होगी पार्किंग: कॉरिडोर को गयाजी विष्णुपद कॉरिडोर और गया एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी को डिजाइन में शामिल किया गया है. डिजाइन में बताया गया है कि गयाजी एयरपोर्ट से दोमुहान होते हुए सड़क को फोरलेन करने के साथ फूल पत्तियों से सजाने और अन्य खूबसूरत दृश्य दर्शाए जाएंगे ताकि एक अच्छा दृश्य देखने को मिले, जिस से यहां आने वाले पर्यटकों को अच्छा वातावरण और अच्छी सुविधा से उपलब्ध होने से अच्छा एहसास हो.

महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का डिजाइन तैयार: बैठक के बाद जिलााधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया गया कि महाबोधि मंदिर को केंद्र मानते हुए डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है. बोधगया कॉरिडोर का जो डिजाइन बनाया गया है, उसमें कौन सी सुविधा और एरिया होंगे, उन सभी को लगभग फाइनल कर दिया गया है ताकि बोधगया एक विश्व स्तर पर पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित हो. डीएम ने कहा कि डिजाइन में ये भी प्रावधान किया गया है कि स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक इस कॉरिडोर का फायदा हो.

गयाजी: बोधगया स्थित महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा. कॉरिडोर डिजाइन पर अंतिम निर्णय के लिए सरकार को असेसमेंट प्रोजेक्ट अगले दो तीन दिनों में भेजा जाएगा. कॉरिडोर डिजाइन को लेकर बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति (बीटीएमसी) कार्यालय में असेसमेंट प्रोजेक्ट का प्रजेंटेशन भी हुआ, जिसमें महाबोधि कॉरिडोर के पूरे डिजाइन को सर्वे कर तैयार करने वाली कंपनी आईपी ग्लोबल लिमिटेड के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया, कंपनी के असेसमेंट प्रेजेंटेशन पर लगभग 4 घंटे तक मंथन हुआ.

"कॉरिडोर का जो डिजाइन हो रहा है, उसका डिजाइन और उसमें क्या-क्या होना है, इस पर मंथन किया गया है ताकि बोध गया विश्व स्तर पर पर्यटक स्थल स्थापित हो. इसके साथ-साथ जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी फायदा हो, इसको लेकर मीटिंग हुई है. इस दौरान जो सुझाव दिए गए हैं, उसको कॉरिडोर डिजाइन में शामिल करने के लिए डिजाइन कंपनी को कहा गया है."- शशांक शुभंकर, जिलाधिकारी, गया

डिजाइन कंपनी के साथ बैठक के दौरान डीएम और विधायक (ETV Bharat)

विष्णुपद कॉरिडोर से जुड़ेगा महाबोधि: डिजाइन कंपनी ने महाबोधि कॉरिडोर और विष्णु पद कॉरिडोर को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए भी उस में प्रोजक्ट तैयार किया है, ताकि यहां दोनों धार्मिक स्थलों के बीच श्रद्धालु और पर्यटक आसानी से पहुंच सकें. उन्हें आसान आवागमन के लिए फोरलेन सड़क के साथ ग्रीन पार्क और अन्य चीजों की सुविधा भी देने की व्यवस्था होगी. दोनों स्थलों के धार्मिक महत्व का ख्याल रखा गया है. कॉरिडोर के तहत शंकराचार्य मठ का भी विकास होगा.

विधायक ने उठायी ये मांग: बोधगया से आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि चर्चा में जोर दिया गया है कि यहां कॉरिडोर में विस्थापित की समस्या उत्पन नहीं हो. फुटपाथी लोगों को स्थाई दुकान की व्यवस्था हो, ताकि वो बेरोजगार नहीं हो. नोड वन, बिरला धर्मशाला के पीछे फुटपाथियों के लिए अच्छी मार्केट बने. फूल और प्रसाद बेचने वालों के लिए भी अलग से मार्केट बनाने का प्रावधान किया जा रहा है.

क्या बोलीं प्रोजेक्ट मैनेजर?: महाबोधि कॉरिडोर प्रोजेक्ट तैयार करने वाली डिजाइन कंपनी की मैनेजर साक्षी ने बताया कि पहले फेज में कनेक्टिविटी पर कार्य होंगे और उसके बाद पार्किंग और जो डिजाइन में सुविधाएं शामिल की गई हैं, उसका निर्माण होगा. तीसरे फेज में डूंगेश्वरी को कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा. यह भी एक महत्वपूर्ण स्थल है.

"एग्रो टूरिज्म, इको टूरिज्म, बटरफ्लाई कंजरवेटिव एरिया , स्थानीय प्रोडक्ट एरिया का निर्माण होगा, जिस में पटवा टोली के वस्त्र से लेकर यहां के सदियों पुराने उत्पाद के समानों के लिए एरिया डेवलप किया जाएग. इस कॉरिडोर में आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर का भी निर्माण होगा."- साक्षी, मैनेज, डिजाइन कंपनी

9 किमी लंबा ग्रीन पार्क का होगा निर्माण: महाबोधि कॉरिडोर में लगभग 9 किलोमीटर एक लंबा ग्रीन पार्क भी होगा. इस ग्रीन पार्क की शुरुआत बाईपास फल्गु नदी से होगी, जो बाईपास रिवर साइड होते हुए महाबोधि मंदिर के सामने स्थित मठ के आगे नदी तक होगा. ग्रीन पार्क में बड़े स्तर पर आकर्षक प्लांटेशन होंगे, जहां पर्यटक या उस क्षेत्र के रहने वाले लोग पैदल चल सकें या मेडिटेशन का लाभ ले सके. इसके अलावे नदी के पास जितने भी गांव आते हैं, उन गांव के सामने इसी ग्रीन पार्क एरिया में अलग अलग छठ घाट भी बनाए जाएंगे. जहां श्रद्धालु लोक आस्था का महापर्व मना सकें.

