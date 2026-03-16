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गजब के देसी वॉटर कूलर, जितनी ज्यादा गर्मी उतना ठंडा पानी, जानें काले मटकों का कमाल

गजब के देसी वॉटर कूलर हैं ये मटके ( Etv Bharat )

बुरहानपुर शहर में एक दर्जन से ज्यादा स्थानों पर नर्मदा की मिट्टी से बनाए गए मटके बिक रहे हैं. इस साल बाजार में साधारण से लेकर डिजाइन वाले मटके उपलब्ध कराए है, खास बात यह है कि छोटा मटका 50 से 200 रु तक में मिल रहा हैं, जबकि बड़े और सुंदर डिजाइन वाले मटके 400 से 800 रु तक बिक रहे हैं, जो लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं. रोजाना बड़ी संख्या में मटके बिकते हैं. वहीं, इस बार दुकानदारों को उम्मीद है कि जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी, मटकों की मांग और ज्यादा बढ़ेगी.

बुरहानपुर : तेज गर्मी की दस्तक के साथ मटकों की डिमांड भी तेज हो गई है, क्योंकि सूखे कंठों की प्यास फ्रिज का पानी नहीं बल्कि देसी वॉटर कूलर का पानी ही बुझा पाता है. ऐसे में ये देसी वॉटर कूलर यानी मटके अब बाजार में जगह-जगह नजर आने लगे हैं. जैसे-जैसे सूरज अपने तीखे तेवर दिखा रहा है, वैसे-वैसे इन मटकों की मांग भी बढ़ती जा रही है. मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी काले मटके अब तेजी से बिकने लगे हैं. नर्मदा नदी की पवित्र मिट्टी से निर्मित ये मटके बेहद खास हैं और 50 रु से लेकर 800 रु तक की कीमत पर बेचे जा रहे हैं. आइए जानते हैं इन मटकों की खासियत.

50 रु से 800 रु में देसी वॉटर कूलर (Etv Bharat)

जितनी ज्यादा गर्मी उतना ठंडा पानी

मटका विक्रेता रमेशचंद्र प्रजापति ने बताया, '' नर्मदा नदी की मिट्टी से काले मटके बनाए जाते हैं. इस काम में 8 महीनों तक पूरा परिवार जुटा रहता है. मटके हर रेंज में उपलब्ध हैं लेकिन आगे कीमतें और बढ़ सकती हैं. ग्राहकों के लिए छोटे-बड़े आकार में एक से बढ़कर एक मटके तैयार किए हैं हमने. मटकों की काफी डिमांड है क्योंकि जितनी तेज गर्मी पड़ती है, इसका पानी उतना ज्यादा ठंडा हो जाता है.'' मटका विक्रता ने बताया कि मटकों के साथ मिट्टी से बने घड़े, सुराही, राजन, सहित कढ़ाई और तवा भी खूब बिक रहा है.

गर्मी की दस्तक के साथ देसी मटकों की बढ़ी डिमांड (Etv Bharat)

फ्रिज नहीं मटके के पानी सेहतमंद

ग्राहक वसीम कहते हैं, '' गर्मी का मौसम आते ही बाजारों में मटकों की दुकाने लगाई गई हैं और हम भी मटका खरीदने आए हैं. मटके का पानी सेहत के लिए फायदेमंद है. डॉक्टर भी फ्रिज की जगह मटके का पीना पीने की सलाह देते हैं. देसी मिट्टी और नर्मदा की मिट्टी से बने ये मटके बहुत खास होते हैं. इनका पानी पीकर लगता है कि प्यास बुझी है, वरना फ्रिज का पानी पीने से वो मजा नहीं आता.''

50 रु से 800 रु तक कीमत (Etv Bharat)

मटके के पानी को लेकर क्या कहते हैं डॉक्टर?

मटके के पानी को लेकर डॉक्टर परितोष सोनी ने कहा, '' मिट्टी के मटके का पानी सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इसमें पानी का तापमान संतुलित रहता है और इस पानी से पाचन तंत्र मजबूत होता है. जबकि फ्रिज का बहुत ज्यादा ठंडा पानी शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में मिट्टी के मटके का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहता है. मटका खरीदकर एक दिन उसमें पानी भरकर पहले छोड़ देना चाहिए, फिर उस पानी को अलग कर दोबारा पानी भरकर ही इस्तेमाल करना चाहिए.''

गजब के हैं ये देसी वॉटर कूलर (Etv Bharat)

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