ETV Bharat / state

गजब के देसी वॉटर कूलर, जितनी ज्यादा गर्मी उतना ठंडा पानी, जानें काले मटकों का कमाल

बुरहानपुर में गर्मी की दस्तक के साथ देसी मटकों की बढ़ी डिमांड, 50 रु से 800 रु तक कीमत, तेजी से ठंडा करते हैं पानी.

earthen pots demand in summer madhya pradesh
गजब के देसी वॉटर कूलर हैं ये मटके (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 11:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट : सोनू सोहले, पब्लिशर : पीयूष सिंह राजपूत

बुरहानपुर : तेज गर्मी की दस्तक के साथ मटकों की डिमांड भी तेज हो गई है, क्योंकि सूखे कंठों की प्यास फ्रिज का पानी नहीं बल्कि देसी वॉटर कूलर का पानी ही बुझा पाता है. ऐसे में ये देसी वॉटर कूलर यानी मटके अब बाजार में जगह-जगह नजर आने लगे हैं. जैसे-जैसे सूरज अपने तीखे तेवर दिखा रहा है, वैसे-वैसे इन मटकों की मांग भी बढ़ती जा रही है. मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी काले मटके अब तेजी से बिकने लगे हैं. नर्मदा नदी की पवित्र मिट्टी से निर्मित ये मटके बेहद खास हैं और 50 रु से लेकर 800 रु तक की कीमत पर बेचे जा रहे हैं. आइए जानते हैं इन मटकों की खासियत.

how earthen pots keeps water cool in summer
जानें कैसे पानी ठंडा रखता है मटका? (Etv Bharat)

50 रु से 800 रु में देसी वॉटर कूलर

बुरहानपुर शहर में एक दर्जन से ज्यादा स्थानों पर नर्मदा की मिट्टी से बनाए गए मटके बिक रहे हैं. इस साल बाजार में साधारण से लेकर डिजाइन वाले मटके उपलब्ध कराए है, खास बात यह है कि छोटा मटका 50 से 200 रु तक में मिल रहा हैं, जबकि बड़े और सुंदर डिजाइन वाले मटके 400 से 800 रु तक बिक रहे हैं, जो लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं. रोजाना बड़ी संख्या में मटके बिकते हैं. वहीं, इस बार दुकानदारों को उम्मीद है कि जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी, मटकों की मांग और ज्यादा बढ़ेगी.

50 रु से 800 रु में देसी वॉटर कूलर (Etv Bharat)

जितनी ज्यादा गर्मी उतना ठंडा पानी

मटका विक्रेता रमेशचंद्र प्रजापति ने बताया, '' नर्मदा नदी की मिट्टी से काले मटके बनाए जाते हैं. इस काम में 8 महीनों तक पूरा परिवार जुटा रहता है. मटके हर रेंज में उपलब्ध हैं लेकिन आगे कीमतें और बढ़ सकती हैं. ग्राहकों के लिए छोटे-बड़े आकार में एक से बढ़कर एक मटके तैयार किए हैं हमने. मटकों की काफी डिमांड है क्योंकि जितनी तेज गर्मी पड़ती है, इसका पानी उतना ज्यादा ठंडा हो जाता है.'' मटका विक्रता ने बताया कि मटकों के साथ मिट्टी से बने घड़े, सुराही, राजन, सहित कढ़ाई और तवा भी खूब बिक रहा है.

How earthen pots cools water
गर्मी की दस्तक के साथ देसी मटकों की बढ़ी डिमांड (Etv Bharat)

फ्रिज नहीं मटके के पानी सेहतमंद

ग्राहक वसीम कहते हैं, '' गर्मी का मौसम आते ही बाजारों में मटकों की दुकाने लगाई गई हैं और हम भी मटका खरीदने आए हैं. मटके का पानी सेहत के लिए फायदेमंद है. डॉक्टर भी फ्रिज की जगह मटके का पीना पीने की सलाह देते हैं. देसी मिट्टी और नर्मदा की मिट्टी से बने ये मटके बहुत खास होते हैं. इनका पानी पीकर लगता है कि प्यास बुझी है, वरना फ्रिज का पानी पीने से वो मजा नहीं आता.''

kaale matke earthen pots price
50 रु से 800 रु तक कीमत (Etv Bharat)

मटके के पानी को लेकर क्या कहते हैं डॉक्टर?

मटके के पानी को लेकर डॉक्टर परितोष सोनी ने कहा, '' मिट्टी के मटके का पानी सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इसमें पानी का तापमान संतुलित रहता है और इस पानी से पाचन तंत्र मजबूत होता है. जबकि फ्रिज का बहुत ज्यादा ठंडा पानी शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में मिट्टी के मटके का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहता है. मटका खरीदकर एक दिन उसमें पानी भरकर पहले छोड़ देना चाहिए, फिर उस पानी को अलग कर दोबारा पानी भरकर ही इस्तेमाल करना चाहिए.''

burhanpur black matke
गजब के हैं ये देसी वॉटर कूलर (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

लगाएंगे गेंदा फूल, पैदा होगा टमाटर, गजब तकनीक किसानों को करेगी मालामाल

मध्य प्रदेश में मौसम फिर लेगा करवट, 27 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी

TAGGED:

DESI WATER COOLERS BURHANPUR
BLACK EARTHEN POTS IN MARKET
BURHANPUR NEWS
HOW EARTHEN POTS COOLS WATER
DESI MATKE EARTHEN POTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.