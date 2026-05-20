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3 हजार के कमर्शियल सिलेंडर का काम 20 रु में, चाय वाले ने आपदा में किया देसी जुगाड़

बजट के बाहर हुआ कर्मशियल सिलेंडर तो चायवाले ने बनाया जुगाड़ वाला ईंधन, सागर से कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

DESI JUGAD AMID FUEL CRISIS
गुमटी संचालक ने खोजा जुगाड़ वाला ईधन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 10:32 PM IST

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सागर : कर्मशियल गैस सिलेंडर मंहगा होने के कारण छोटे दुकानदारों के व्यावसाय पर संकट आ गया है. लेकिन सागर कलेक्ट्रेट परिसर में छोटी सी चाय नाश्ते की गुमटी चलाने वाले दुकानदार ने इस आपदा में अनोखा जुगाड़ बनाया है और मामूली खर्च में ईधन का विकल्प तैयार कर लिया है. दुकान संचालक का दावा है कि एक दिन के ईधन का खर्च उन्हें सिर्फ 20 रु आ रहा है.

चाय वाले का देसी जुगाड़ वाला ईंधन

दरअसल, कलेक्ट्रेट परिसर में चाय दुकान चलाने वाले मुन्ना तिवारी ने अनोखा ईंधन तैयार किया है. दुकानदार ने कोयले की डस्ट और गोबर मिलाकर एक गेंद तैयार की और उसे सुखाकर भट्टी में उपयोग कर रहे हैं. दुकानदार को पांच रु किलो के हिसाब से कोयले की डस्ट मिल जाती है और गोबर खुद इकट्ठा करके रोज के लिए गेंद तैयार कर लेते हैं. इस तरह उनका धंधा बिना किसी चिंता और परेशानी के चल रहा है.

3 हजार के कमर्शियल सिलेंडर का काम 20 रु में (Etv Bharat)

20 रु के ईंधन में चल रही चाय की दुकान

कलेक्ट्रेट परिसर में पिछले कई सालों से मुन्ना तिवारी चाय और नाश्ते की दुकान संचालित कर रहे हैं. पहले वे दुकान में केरोसिन का उपयोग करते थे, लेकिन केरोसिन महंगा होने के साथ मिलना बंद हो गया, तो उन्हें मजबूरी में गैस सिंलेंडर का उपयोग करना पड़ा. वहीं, ईरान, अमेरिका-इजरायल युद्ध के कारण दुनिया भर ईंधन व गैस का संकट हो गया है. वहीं, कमर्शियल गैस सिंलेंडर दुकानदार के बजट से बाहर हो गया है. ऐसे में मुन्ना तिवारी की रोजी रोटी पर संकट आ गया था. फिर उन्होंने देशी जुगाड़ लगाकर ऐसा काम किया कि उनकी दुकान में ईधन का खर्च महज 20 रु दिन रह गया और महीने भर का हिसाब लगाएं, तो सिर्फ 600 रूपए का ईधन उनकी दुकान में लगता है.

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ना के बराबर धुआं और अंगारों सी दहकती है गेंदें (Etv Bharat)

ना के बराबर धुआं और अंगारों सी दहकती है गेंदें

खास बात ये है कि इन गेंदों को भट्टी में जलाने पर ना के बराबर धुआं निकलता है. जब भट्टी में ये कोयले और गोबर की गेंदें डाली जाती है, तो शुरूआत में कुछ देर के लिए धुआं निकलता है. फिर कुछ मिनिटों के बाद भट्टी धधकने लगती है और गेंदें अंगारा बन जाती हैं. इस ईंधन की खासियत ये है कि इसके लिए दुकानदार को परेशान नहीं होना पड़ता है. हफ्ते में एक बार बाजार से 5 रु प्रति किलो के हिसाब से कोयले की डस्ट खरीदते हैं और रोजाना कलेक्टर परिसर में गोबर खुद इकट्ठा करके गेंद तैयार कर लेते हैं.

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चाय वाले का देसी जुगाड़ वाला ईंधन (Etv Bharat)

क्या कहते हैं दुकानदार और ग्राहक

गुमटी संचालक मुन्ना तिवारी कहते हैं, '' कैरोसिन मिलना बंद हो गया और गैस इतनी महंगी हो गई कि मेरी दुकान के बजट के बाहर हो गई. ऐसे में मैं रोज सुबह कलेक्ट्रेट परिसर में घूमकर गोबर इकट्ठा कर लेता हूं और फिर बाजार जाकर 5 रु किलो की दर से कोयले की डस्ट खरीद लेता हूं. इसके बाद गोबर और कोयले की डस्ट मिलाकर गेंद तैयार कर लेता हूं.''

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इन गेंदों को सूखने में एक दो दिन लगते हैं और सूखने के बाद हम भट्टी में इसका उपयोग करते हैं. ग्राहक अनुज विश्वकर्मा बताते हैं, '' मैं करीब पांच साल से यहां पर आ रहा हूं. पिछले कुछ दिनों से गैस के संकट के बाद इन्होंने गोबर और कोयले से ईधन तैयार किया है. इसे आप देख सकते हैं कि गैस से भी बेहतर तरीके से भट्टी चल रही है. थोड़ी मेहनत का काम जरूर है, लेकिन काफी सस्ता ईधन है और प्रदूषण भी नहीं होता है.''

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