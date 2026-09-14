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देशबंधु कॉलेज में प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार का नामांकन हुआ रद्द, छात्र कॉलेज के गेट के बाहर कर रहे प्रदर्शन

DU के देशबंधु कॉलेज नामचीन कॉलेज में से एक है, जहां छात्र प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

देशबंधु कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन
देशबंधु कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 14, 2026 at 3:20 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (डूसू) के चुनाव का बिगुल बज चुका है. नामांकन के बाद प्रत्याशी अब कॉलेज में जाकर छात्रों से मिलकर अपना प्रचार कर रहे हैं. वहीं,आज देशबंधु कॉलेज के बाहर छात्रों का समूह कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते नजर आए. इस दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान कॉलेज के बाहर खड़े किए गए थे ताकि उग्र छात्रों को संभाला जा सके.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज नामचीन कॉलेज में से एक है, जहां सोमवार को छात्रों का एक समूह कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते नजर आए. यह छात्र इसलिए प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष (President), उपाध्यक्ष (Vice-President) सचिव (Secretary) और सह-सचिव (Joint-Secretary) पद के लिए जो उम्मीदवार इस कॉलेज से खड़े थे, उनमें से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया है.

देशबंधु कॉलेज के छात्र श्रेया सिंह और अक्षित यादव (ETV Bharat)

प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार का नामांकन रद्द

प्रदर्शन कर रही छात्रा श्रेया सिंह बताती है कि मैं पूर्व में देशबंधु कॉलेज की सेक्रेटरी रह चुकी हूं, लेकिन इस बार कॉलेज प्रशासन ने अपना मनपसंद उम्मीदवार उतारा है और जो कॉलेज के छात्रों का पसंद था उसका नामांकन को रद्द कर दिया है. जब हमने इसके लिए प्रदर्शन किया तो उन्होंने रविवार को एक फेक लिस्ट बाहर लगा दिया, ताकि हम लोग उसे देखकर प्रदर्शन बंद कर दे और घर चले जाएं. जब हम लोग आज आए हैं तो देखा कि वह लिस्ट हटा दिया गया है. हम लोग चाहते हैं कि इस कॉलेज का प्रिंसिपल बाहर आए और हम लोगों से बातें करें और हमारे कैंडिडेट का नामांकन क्यों रद्द किया गया है, इसके बारे में सही जानकारी दें, अन्यथा हम लोग इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे.

छात्र कॉलेज के गेट के बाहर कर रहे प्रदर्शन

प्रदर्शन कर रहे अक्षित यादव बताते हैं कि मैं प्रेसिडेंट पद के लिए इस कॉलेज से उम्मीदवार खड़ा था. लेकिन कॉलेज प्रशासन के द्वारा मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया. इस कॉलेज के प्रेसीडेंट पद के लिए एक ही उम्मीदवार खड़ा है, विपक्ष में कोई उम्मीदवार नहीं है तो फिर छात्र किसे वोट करेंगे. जब हम लोगों ने पूछा कि हमारा नामांकन क्यों रद्द किया गया तो उनके द्वारा कहा गया है कि आपकी अटेंडेंस कम थी. मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो उम्मीदवार कॉलेज ने चुना है, क्या उसकी अटेंडेंस पूरी है. हम लोगों को अटेंडेंस शीट दिखाया जाए अगर आप चुनाव कर रहे हैं तो सही से कारण बताया जाए. अन्यथा सबके लिए नियम एक होना चाहिए, ना कि अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग नियम हो.

बता दें कि जब से देशबंधु कॉलेज के प्रेसीडेंट पद के लिए खड़े उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ है तब से पिछले दो दिनों से छात्र कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्र चाहते हैं कि प्रिंसिपल बाहर आए और सही कारण उन्हें बताएं कि आखिरकार क्यों प्रेजिडेंट पद के उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया गया है. हम लोग छात्र हैं, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं.

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