पोकरण में शुरू हुआ डेजर्ट फेस्टिवल 2026: शोभायात्रा में लोक कलाकारों ने बांधा समा
पोकरण में डेजर्ट फेस्टिवल के तहत आयोजित शोभायात्रा में लोक कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुति दे लोगों का मन मोहा.
Published : January 29, 2026 at 2:09 PM IST
जैसलमेर: परमाणु नगरी पोकरण में विश्व विख्यात डेजर्ट फेस्टिवल 2026 का गुरुवार को शोभायात्रा के साथ शुभारंभ हुआ. आयोजन की शुरुआत आस्था के केंद्र नेपालेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना और आरती के साथ की गई. इस वर्ष फेस्टिवल की थीम 'Beats of the Thar' रखी गई है, जो थार मरुस्थल की लोकधुनों, परंपराओं और सांस्कृतिक धड़कनों को दर्शाती है. शुक्रवार को जैसलमेर में फेस्टिवल के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी.
नेपालेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना: फेस्टिवल के शुभारंभ अवसर पर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, उपखंड अधिकारी हीर सिंह चारण और नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना की. पूजा के पश्चात अतिथियों द्वारा गुब्बारे उड़ाकर भव्य शोभायात्रा का शुभारंभ किया गया. शोभायात्रा में राजस्थान की लोक कला, पारंपरिक नृत्य, रंग-बिरंगे परिधान और लोक वाद्य यंत्रों की मनमोहक प्रस्तुतियां देखने को मिलीं. थार की संस्कृति का त्रिवेणी संगम-लोक संगीत, लोक नृत्य और परंपराओं के रूप में-पूरे मार्ग में जीवंत नजर आया.
कल जैसलमेर में होगा डेजर्ट फेस्टिवल का आगाज: डेजर्ट फेस्टिवल 2026 का अगला चरण कल जिला मुख्यालय जैसलमेर में शुरू होगा, जहां देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. जैसलमेर के प्रसिद्ध सैम धोरों, किले और शहर के प्रमुख स्थलों पर लोक नृत्य, संगीत, पगड़ी बांध प्रतियोगिता, मटकी फोड़ और अन्य पारंपरिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी.
'पर्यटन को मिलेगी नई ऊंचाई': पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक कमलेश्वर सिंह ने बताया कि जैसलमेर में होने वाले आयोजनों को लेकर पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. डेजर्ट फेस्टिवल से न केवल स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा, बल्कि पर्यटन को भी नई गति मिलने की उम्मीद है. फेस्टिवल के माध्यम से थार की लोक संस्कृति, कला और विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में यह आयोजन एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार, सीओ भवानी सिंह, सीआई भारत रावत, विधायक प्रतिनिधि गुलाब सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश व्यास सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे.