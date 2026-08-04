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संतकबीरनगर और बुलंदशहर में धार्मिक मूर्तियों में तोड़फोड़-छेड़खानी, संदिग्धों की तलाश में जुटी पुलिस

यूपी के दो जिलों से मंदिरों की मूर्तियों के साथ अभद्र छेड़खानी और तोड़-फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं.

धार्मिक मूर्तियों में तोड़फोड़.
धार्मिक मूर्तियों में तोड़फोड़. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 8:26 AM IST

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संतकबीरनगर/बुलंदशहर : उपद्रवियों और कुछ आसामाजिक तत्वों द्वारा मंदिरों की मूर्तियों से छेड़खानी और उनमें तोड़फोड़ की घटना का अंजाम दिया गया है. संत कबीरनगर में धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत धर्मसिंहवा और आसपास के क्षेत्रों में स्थित कई मंदिरों की मूर्तियों के साथ तोड़-फोड़ और छेड़खानी की घटना प्रकाश में आई है. वहीं बुलंदशहर में भी धार्मिक प्रतिमा के साथ अशोभनीय कृत्य का वीडियो बनाकर वायरल किया गया है. इससे धर्मावलंबियों में आक्रोश है. पुलिस ने दोनों घटनाओं पर तत्काल एक्शन लेते हुए कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है.

संतकबीरनगर के सनातन धर्म प्रचार समिति के अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी ने बताया कि बीती रात कुछ असामाजिकतत्वों ने नगर पंचायत धर्मसिंहवा स्थित मनसा पोखरा के शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग और मां पार्वती की प्रतिमा को उखाड़कर सामने पोखरे में फेंक दिया. सुबह श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे तो मंदिर से मूर्तियां गायब देख इलाके में हड़कंप मच गया. श्रद्धालुओं की सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

एडिशनल एसपी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 3 अगस्त की सुबह कस्बा धर्मसिंहवा स्थित पोखरे के पास बने शिव मंदिर से शिवलिंग हटाए जाने तथा पास के ग्राम हरैया स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के पैर क्षतिग्रस्त किए जाने की सूचना मिली थी. ग्रामीणों के सहयोग से दोनों प्रतिमाओं को पुनः सम्मानपूर्वक स्थापित करा दिया है. मुकदमा दर्ज किया गया है.


प्राथमिक जांच के दौरान सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर 1-2 संदिग्ध व्यक्ति देखे गए हैं. जिनके पहचान की कोशिश की जा रही है. जल्द ही आरोपियों की शिनाख्त कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



बुलंदशहर में धार्मिक प्रतिमा के साथ अशोभनीय कृत्य का वीडियो बनाकर किया वायरल

शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव बोहिच में धार्मिक प्रतिमा के साथ अशोभनीय कृत्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है. आरोप है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बोहिच गांव में भोले बाबा की धार्मिक प्रतिमा के साथ अशोभनीय कृत्य और छेड़खानी की. शर्मनाक हरकत का वीडियो गांव के ही व्यक्ति ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया. इस घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है.


ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने धार्मिक प्रतिमा के साथ अशोभनीय कृत्य करने वाले और वीडियो बनाने वाले दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया. एसएसपी दिनेश कुमार का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि कुछ लोगों ने उनको दुष्प्रेरित किया था. दुष्प्रेरित करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है. सभी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. इसमें जो भी संलिप्त पाया जाएगा, सभी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.


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