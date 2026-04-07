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एसएमएस में अत्याधुनिक डर्मेटोलॉजी संस्थान शुरू, मानसिक स्वास्थ्य के लिए राज-ममता कार्यक्रम का शुभारंभ

चिकित्सा मंत्री ने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सभागार में राज-ममता (राजस्थान मेंटल अवेयरनेस, मेंटयोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल) कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया. साथ ही, उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन समीक्षा के लिए सेल्फ मॉनिटरिंग एप एवं आउटरीच एप को भी लांच किया.

जयपुर: विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मंगलवार को चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक डर्मेटोलॉजी संस्थान एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए इस वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा के अनुसार राज-ममता कार्यक्रम का शुभारम्भ किया. साथ ही, उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विषयों पर संवाद एवं समीक्षा भी की.

एसएमएस में बनेगा एक्सीलेंस सेंटर: खींवसर ने कहा कि बढ़ते तनाव के दौर में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं बेहतर उपचार सेवाओं के लिए राज्य सरकार ने अभिनव पहल करते हुए राज–ममता कार्यक्रम प्रारंभ किया है. इस कार्यक्रम के तहत एसएमएस अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा. जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रकोष्ठ गठित किए जाएंगे तथा मनोचिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. शिक्षण संस्थानों में तनाव प्रबंधन कार्यशाला एवं मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान संचालित किए जाएंगे. विद्यालयों में मानसिक परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे.

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'कम लागत में होगा त्वचा रोग इलाज': खींवसर ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि डर्मेटोलॉजी संस्थान में स्थापित अत्याधुनिक मशीनें, विशेष रूप से एआई (AI) आधारित तकनीक, त्वचा रोगों के निदान और उपचार को अधिक सटीक, प्रभावी और आधुनिक बनाएंगी. उन्होंने कहा कि इस पहल से आमजन को अब निजी अस्पतालों की तुलना में कम लागत पर उच्च स्तरीय उपचार उपलब्ध हो सकेगा. इस प्रकार के संस्थानों की स्थापना से प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं का स्तर और अधिक उन्नत होगा.

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'एक पद पर नहीं रहेंगे दो कार्मिक': विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम एवं चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग ने राज हैल्थ पोर्टल के माध्यम से आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ को नियुक्ति प्रदान की गई है. प्रदेशभर में फर्स्ट रेफरल यूनिट्स एवं ट्रोमा सेंटर को फंक्शनल करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. ग्राम स्तर पर संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति में असेसमेंट कर आगामी दो दिन में फीडबैक प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं. चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अधिशेष पदों पर विशेष ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि एक पद पर दो चिकित्सक नहीं रहें.