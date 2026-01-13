सर्दी में एक्जिमा-सोरायसिस का खतरा बढ़ा, विशेषज्ञ से जानिए रूखी स्किन से कैसे बचें?

ETV Bharat / state

कड़ाके की सर्दी की बीच त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. आशुतोष पांड्या ने बताया कि सर्दियों में त्वचा का ध्यान कैसे रखा जाए.

सर्दियों में बढ़े त्वचा रोग
सर्दियों में बढ़े त्वचा रोग (सांकेतिक फोटो)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 13, 2026 at 9:26 AM IST

3 Min Read
उदयपुर: मरुधरा में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. कई जिलों में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री से भी नीचे चला गया है. अचानक मौसम में आए इस बदलाव के कारण अब लोगों में त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं. सर्दियों के मौसम में तापमान गिरने के साथ ही त्वचा रूखी होने लगती है और कई तरह के रोग सामने आने लगते हैं.

त्वचा क्यों होती है रूखी और बेजान?: उदयपुर के जाने-माने त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. आशुतोष पांड्या ने बताया कि ठंडी हवा, हवा में कम नमी और गर्म पानी का ज्यादा इस्तेमाल त्वचा की प्राकृतिक नमी को छीन लेता है. इससे त्वचा रूखी, बेजान और खिंचाव वाली हो जाती है. अगर समय पर सही देखभाल न की जाए तो छोटी-मोटी परेशानियां गंभीर त्वचा रोग में बदल सकती हैं.

त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. आशुतोष पांड्या (ETV Bharat Udaipur)

सर्दियों में होने वाली प्रमुख त्वचा समस्याएं: सर्दियों में सबसे आम समस्या रूखी त्वचा की होती है, जिसमें खुजली, खिंचाव और पपड़ी पड़ने जैसी शिकायतें होती हैं. इसके अलावा एक्जिमा की समस्या काफी बढ़ जाती है, जिसमें त्वचा लाल होकर फटने लगती है. सोरायसिस से पीड़ित लोगों को भी इस मौसम में ज्यादा तकलीफ होती है. होंठों का फटना, एड़ियों में दरारें पड़ना, हाथ-पैरों में खुजली, एलर्जी, दाने और फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं भी इस दौरान आम हो जाती हैं.

त्वचा की देखभाल कैसे करें?: डॉ. आशुतोष पांड्या के अनुसार त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है नमी को बनाए रखना. नहाने के लिए बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, बल्कि गुनगुने पानी का प्रयोग करें. नहाने के तुरंत बाद पूरे शरीर पर अच्छा मॉइश्चराइजर लगाएं ताकि त्वचा की नमी लॉक हो जाए. दिन में कम से कम दो बार मॉइश्चराइजर लगाना बहुत फायदेमंद रहता है.

सर्दियों के मौसम में त्वाचा का रखें ख्याल
सर्दियों के मौसम में त्वाचा का रखें ख्याल (फोटो ईटीवी भारत gfx)

डॉ. आशुतोष पांड्या ने बताया कि त्वचा को मॉइश्चराइज करने के लिए नारियल तेल, बादाम तेल या जैतून का तेल (ऑलिव ऑयल) लगाया जा सकता है. जिनकी त्वचा ज्यादा संवेदनशील है, वे एलोवेरा जेल या ग्लिसरीन वाली क्रीम का इस्तेमाल करें। होंठों के लिए अच्छा लिप बाम, एड़ियों के लिए फुट क्रीम और चेहरे पर हल्का क्लींजर के साथ मॉइश्चराइजिंग क्रीम जरूर लगाएं.

सर्दियों में होने वाली त्वचा समस्याएं
सर्दियों में होने वाली त्वचा समस्याएं (फोटो ईटीवी भारत GFX)

जरूरी सावधानियां और टिप्स: सर्दियों में भी खूब पानी पीना न भूलें, क्योंकि शरीर के अंदर की नमी भी त्वचा के लिए बहुत जरूरी होती है. ऊनी कपड़ों से होने वाली खुजली से बचने के लिए अंदर सूती कपड़े पहनें. अगर खुजली, लालिमा या घाव ज्यादा बढ़ जाएं तो घरेलू उपायों पर भरोसा करने के बजाय तुरंत त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लें. खानपान में हरी सब्जियां और पौष्टिक चीजें ज्यादा शामिल करें. इन सरल उपायों से सर्दी के मौसम में भी त्वचा स्वस्थ, मुलायम और चमकदार बनी रह सकती है.

