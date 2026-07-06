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आगरा में युवती के भाई को चाकू के बल पर उठा ले गया सिरफिरा

आगरा: जिले के पिनाहट कस्बा स्थित मोहल्ले में सिरफिरे आशिक ने युवती पर शादी का दबाव बनाने के लिए खुलेआम नाबालिग भाई को चाकू की नोक पर अगवा कर लिया. सिरफिरे की करतूत से सनसनी फैल गई. मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो पिनाहट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है.



बता दें कि मामला पिनाहट थाना से महज चंद कदम की दूरी का है. पीड़िता के पिता ने पिनाहट थाना में शिकायत दी. इसमें बताया कि कस्बा के पठान टूला निवासी मौसिम खां पुत्र दिलशाद खां रविवार सुबह करीब 11 बजे घर में घुस गया. उसने गाली-गलौज की. हंगामा किया.



इसके बाद 13 वर्षीय बेटे की गर्दन पर चाकू रख दिया. चाकू की नोंक पर उसे अगवा कर ले गया. पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपित मौसिम सिरफिरा किस्म का है. मेरी बेटी से जबरन शादी करना चाहता है. लंबे समय से उसे परेशान कर रहा है. इस संबंध में करीब एक वर्ष पूर्व पंचायत भी हुई थी. लेकिन, उसके बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं.



अब अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है तो ​आरोपी मौसिम बौखला गया है. अब उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि घर आकर मेरे नाबालिग बेटे को उठा ले गया है. आरोपी उसके साथ कुछ भी अनहोनी कर सकता है. पिता ने पुलिस से जल्द से जल्द बेटे का पता लगाने की मांग की. ​पिनाहट थाना प्रभारी निरीक्षक वीपी गिरि ने बताया कि आरोपित के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर तलाश की जा रही है.







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