Deputy Zila Pramukh Results 2026 : चूरू में अब कांग्रेस ने किया उलटफेर, बीकानेर में कांग्रेस का दबदबा
बीकानेर जिला परिषद में कांग्रेस ने जिला प्रमुख के बाद अब उप जिला प्रमुख पद पर भी अपना कब्जा जमा लिया.
Published : November 26, 2026 at 8:33 PM IST
बीकानेर : संभाग के बीकानेर में जिला परिषद के उप जिला प्रमुख पद के चुनाव में कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम रखते हुए जीत दर्ज की. कांग्रेस प्रत्याशी मदन चौहान उप जिला प्रमुख निर्वाचित हुए. वहीं चूरू जिला परिषद की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला. उप जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज करते हुए अपने उम्मीदवार छोटूलाल को उप जिला प्रमुख बना दिया. वहीं, हनुमानगढ़ जिला परिषद में उप जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रामकुमार स्वामी ने शानदार जीत दर्ज की.
चूरू में कांग्रेस का उप जिला प्रमुख : चूरू जिला परिषद के उप जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज करते हुए अपने उम्मीदवार छोटूलाल को उप जिला प्रमुख बना दिया. चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार नरेश सारण को हार का सामना करना पड़ा. मतदान में कांग्रेस के छोटूलाल को 21 मत मिले, जबकि भाजपा के नरेश सारण के पक्ष में 18 वोट पड़े. इस तरह कांग्रेस ने तीन मतों के अंतर से जीत दर्ज की. गौरतलब है कि बुधवार को हुए जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा ने अल्पमत में होने के बावजूद जीत हासिल की थी. कांग्रेस में हुई क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा की कनिका सिंह जिला प्रमुख निर्वाचित हुई थीं. चूरू जिला परिषद में कुल 39 सदस्य हैं. इनमें भाजपा के 17 सदस्य निर्वाचित हुए थे, जबकि कांग्रेस के 21 सदस्य और एक माकपा सदस्य के समर्थन से कांग्रेस के पास कुल 22 सदस्यों का समर्थन था.
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हनुमानगढ़ में कांग्रेस का उप जिला प्रमुख : वहीं हनुमानगढ़ जिला परिषद में उप जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रामकुमार स्वामी ने शानदार जीत दर्ज की. रामकुमार स्वामी को कुल 30 मत मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार रजनीश कस्वा को महज 7 वोट ही मिल सके. इस तरह रामकुमार स्वामी ने 23 मतों के बड़े अंतर से जीत हासिल की.
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बीकानेर में कांग्रेस का उप जिला प्रमुख : बीकानेर जिला परिषद में कांग्रेस ने जिला प्रमुख के बाद अब उप जिला प्रमुख पद पर भी अपना कब्जा जमा लिया. कांग्रेस प्रत्याशी मदन चौहान 31 वोट हासिल कर उप जिला प्रमुख निर्वाचित हुए, जबकि भाजपा को महज 8 वोट मिले. खास बात यह रही कि कांग्रेस की बागी होकर जिला प्रमुख का चुनाव लड़ने वाली सरिता चौहान सहित दो सदस्यों ने मतदान नहीं किया. इस तरह कुल 39 सदस्यों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया. वहीं मदन चौहान ने जीत के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है.
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गौरतलब है कि बीकानेर जिला परिषद की कुल 41 सीटों में कांग्रेस ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी. भाजपा के खाते में 8 सीटें आई थीं, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दो और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक सदस्य निर्वाचित हुआ था. कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी निकिता डूडी के सामने कांग्रेस की ही बागी सरिता चौहान मैदान में उतर गई थीं. भाजपा ने अपना प्रत्याशी वापस लेकर सरिता चौहान को समर्थन दिया था. हालांकि जिला प्रमुख के चुनाव में निकिता डूडी ने जीत दर्ज की.
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ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता देंगे मदन चौहान : उप जिला प्रमुख निर्वाचित होने के बाद मदन चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कार्य उनकी प्राथमिकता रहेंगे. गांवों में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्य करवाने के लिए वे प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और उनकी समस्याओं का समाधान करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी. मदन चौहान की जीत के साथ ही बीकानेर जिला परिषद में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख दोनों पदों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है.
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निकिता डूडी बोलीं, 'भटके हुए लोग वापस घर लौटे' : उप जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मदन चौहान को जिला प्रमुख के चुनाव की तुलना में आठ वोट अधिक मिलने के सवाल पर जिला प्रमुख निकिता डूडी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जो लोग कल भ्रमित हो गए थे, वे आज वापस अपने घर लौट आए हैं. यह अच्छी बात है. उन्होंने कहा कि उप जिला प्रमुख चुनाव के परिणाम से कांग्रेस की एकजुटता का संदेश गया है.