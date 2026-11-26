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Deputy Zila Pramukh Results 2026 : चूरू में अब कांग्रेस ने किया उलटफेर, बीकानेर में कांग्रेस का दबदबा

छोटूलाल और मदन चौहान बने उप जिला प्रमुख ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर : संभाग के बीकानेर में जिला परिषद के उप जिला प्रमुख पद के चुनाव में कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम रखते हुए जीत दर्ज की. कांग्रेस प्रत्याशी मदन चौहान उप जिला प्रमुख निर्वाचित हुए. वहीं चूरू जिला परिषद की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला. उप जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज करते हुए अपने उम्मीदवार छोटूलाल को उप जिला प्रमुख बना दिया. वहीं, हनुमानगढ़ जिला परिषद में उप जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रामकुमार स्वामी ने शानदार जीत दर्ज की.