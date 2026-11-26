Deputy Zila Pramukh Results 2026 : 3 जिलों में कांग्रेस का दबदबा, अजमेर–ब्यावर में भाजपा, RLP के नाम रहा नागौर
नागौर में आरएलपी की अंजू उप जिला प्रमुख बनी हैं. उनका मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार उस्मान के साथ था.
Published : November 26, 2026 at 8:03 PM IST
अजमेर : उप जिला प्रमुख चुनावों में अजमेर संभाग के 6 जिलों में कांग्रेस का दबदबा रहा. भीलवाड़ा, टोंक और डीडवाना–कुचामन में कांग्रेस का उप जिला प्रमुख बना. जबकि अजमेर और ब्यावर में भाजपा, नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने अपना उप जिला प्रमुख बनाया है.
अजमेर में भाजपा का उप जिला प्रमुख : अजमेर में उप जिला प्रमुख चुनाव में कुल 33 परिषद सदस्यों ने मतदान में भाग लिया. भाजपा अपने 19 जिला परिषद सदस्यों को बस से लेकर आई. जबकि कांग्रेस के 12 सदस्य कारों से मतदान केंद्र पहुंचे. मतगणना में भाजपा की सुनीता लांबा को 21 और कांग्रेस प्रत्याशी को 12 वोट मिले. आरएलपी कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा के साथ जा मिली. इससे भाजपा के 19 से 21 मत हो गए. उपजिला प्रमुख बनी सुनीता लाम्बा दिवंगत केंद्रीय राज्य मंत्री इस सांवरलाल जाट की पुत्रवधु हैं. भाजपा की बाड़ेबंदी में जिला प्रमुख चुनाव से एक दिन पहले बगावत के सुर उठे थे, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने समय रहते डैमेज कंट्रोल कर लिया. मीडिया से बातचीत में सुनीता लांबा ने कहा कि ग्राम विकास के कार्यों और सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचने में वह पूर्ण सहयोग करेंगी.
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ब्यावर में भाजपा का उप जिला प्रमुख : ब्यावर में जिला प्रमुख के चुनाव में सियासी उलटफेर देखने को मिला था, लेकिन उप जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा सक्रिय नजर आई. यहां भाजपा ने उप जिला प्रमुख बनाकर अपनी लाज बचा ली. दरअसल ब्यावर में बहुमत का आंकड़ा होने के बाद भी जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा को मात खानी पड़ी थी. जबकि उप जिला प्रमुख का चुनाव भाजपा ने जीत लिया है. भाजपा के टीकम सिंह चौहान 15 वोट हासिल करके उप जिला प्रमुख बने. जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्यारी देवी को 12 वोट मिले. यहां कुल 27 जिला परिषद सदस्य जीतकर आए थे, जिसमें भाजपा के 14 और कांग्रेस के 13 सदस्य शामिल थे.
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टोंक में कांग्रेस का बना उप जिला प्रमुख : टोंक में कांग्रेस कांग्रेस के उप जिला प्रमुख पद के दावेदार आशाराम धाकड़ ने शानदार जीत दर्ज की. कांग्रेस प्रत्याशी को 26 वोट मिले. जबकि भाजपा प्रत्याशी गणेश राम सैनी को महज 5 वोट ही मिले. इस तरह आशाराम धाकड़ ने 21 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की. चुनाव में कांग्रेस को आरएलपी का भी समर्थन मिला. नवनिर्वाचित उप जिला प्रमुख आशाराम धाकड़ ने कहा कि जिला प्रमुख के साथ मिलकर काम करेंगे. ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को लेकर तत्पर रहेंगे. धाकड़ ने कहा कि पार्टी और जनता के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे.
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भीलवाड़ा में कांग्रेस का बना उप जिला प्रमुख : भाजपा के पूर्व पंचायतराज मंत्री कालु लाल गुर्जर की पत्नी सरोज देवी को हरा कर कांग्रेस से जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीती सुनीता देवी कौशिक अब उप जिला प्रमुख का चुनाव जीत गई हैं. सुनीता देवी कौशिक 16 मतों से विजयी हुई है. चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अविनाश जीनगर को 15 और सुनीता कौशिक को 30 मत मिले. जबकि कांग्रेस के पास 31 जिला परिषद का बहुमत था. जिला प्रमुख पद के लिए भी 31 जिला परिषद सदस्यों ने मतदान किया था, लेकिन दोपहर बाद कांग्रेस के एक जिला परिषद सदस्य ने क्रॉस वोटिंग कर भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया. जिला परिषद के कुल 45 वार्ड में से कांग्रेस ने 31 और भाजपा ने 14 वार्ड जीते थे.
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नागौर में आरएलपी का बना उप जिला प्रमुख : नागौर में उप जिला प्रमुख सीट पर भी आरएलपी कब्जा रहा है. आरएलपी की अंजू उप जिला प्रमुख बनी हैं. उनका मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार उस्मान के साथ था. आरएलपी की अंजू को 24 मत मिले. जबकि निर्दलीय उस्मान को 12 वोट मिले हैं. यहां 1 मत नोटा को गया. उप जिला प्रमुख की सीट जीतने से आरएलपी समर्थकों में खास उत्साह है.
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डीडवाना कुचामन में कांग्रेस का उप जिला प्रमुख : छात्र राजनीति में सक्रिय रह चुके हितेश्वर जाखड़ डीडवाना कुचामन के उप जिला प्रमुख बने हैं. जाखड़ को 22 वोट मिले. वहीं भाजपा के महेंद्र चौधरी को 13 वोट मिले. जाखड़ ने भाजपा के महेंद्र चौधरी को 9 वोटों से हराया. यहां कुल 35 जिला परिषद सदस्य हैं. इससे एक दिन पहले जिला प्रमुख पद के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था. कांग्रेस की पूनम गोयल और भाजपा के बुधाराम गरवा को 14-14 वोट मिले थे. मुकाबला बराबरी पर रहने के बाद लॉटरी के जरिए फैसला हुआ, जिसमें भाजपा के बुधाराम गरवा जिला प्रमुख निर्वाचित हुए थे. जाखड़ ने कहा कि गांव का समग्र विकास करना और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी.