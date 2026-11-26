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Deputy Zila Pramukh Results 2026 : 3 जिलों में कांग्रेस का दबदबा, अजमेर–ब्यावर में भाजपा, RLP के नाम रहा नागौर

अंजू चौधरी, सुनीता देवी कौशिक, सुनीता लांबा और हितेश्वर जाखड़ बने उप जिला प्रमुख ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर : उप जिला प्रमुख चुनावों में अजमेर संभाग के 6 जिलों में कांग्रेस का दबदबा रहा. भीलवाड़ा, टोंक और डीडवाना–कुचामन में कांग्रेस का उप जिला प्रमुख बना. जबकि अजमेर और ब्यावर में भाजपा, नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने अपना उप जिला प्रमुख बनाया है.