उपाधीक्षक ने रांची सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, महिला मरीज ने की सभी दवा नहीं मिलने की शिकायत
उपाधीक्षक ने रांची सदर अस्पताल में औचक निरीक्षण किया. इस दौरान सभी विभागों की जांच की गई.
Published : March 30, 2026 at 3:26 PM IST
रांची: उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने रांची सदर हॉस्पिटल के अलग-अलग विभागों और वार्डों का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने इमरजेंसी, रजिस्ट्रेशन काउंटर, किचन, कई ओपीडी और अस्पताल की फार्मेसी का निरीक्षण किया. इस दौरान उपाधीक्षक ने खुद कई दवाओं की एक्सपायरी डेट चेक की.
उन्होंने फार्मेसी इंचार्ज और दूसरे स्टाफ को मरीजों और उनके परिजनों के साथ अच्छे से पेश आने का निर्देश दिया. उन्होंने यह भी सलाह दी कि मरीजों या उनके परिजनों को कोई भी दवा देने से पहले एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें.
निरीक्षण के दौरान, सुमन नाम की एक महिला मरीज ने उपाधीक्षक से शिकायत की कि डॉक्टर द्वारा लिखी गई दो दवाएं फार्मेसी में नहीं मिली. उपाधीक्षक ने जवाब दिया कि हॉस्पिटल में दवाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन डॉक्टर द्वारा लिखी गई ये दवा अभी उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने कहा कि वह कोशिश करेंगे कि सभी दवाएं जल्द से जल्द फार्मेसी में उपलब्ध हों.
डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने कहा कि हॉस्पिटल की फार्मेसी में कई तरह की एंटीबायोटिक्स हैं और इनडोर और वार्ड दोनों में दवाएं और इंजेक्शन काफी मात्रा में उपलब्ध हैं. इसके बावजूद, उनका यह निरीक्षण इसलिए है कि कहीं कोई भी कमी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी रह गई हो तो उसे ठीक कर लिया जाए.
रांची के सदर अस्पताल में मेडिसिन, स्त्री एवं प्रसूती रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग, ईएनटी, सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स की सामान्य ओपीडी के साथ-साथ ऑन्कोलॉजी, हेमाटोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और कार्डियोलॉजी समेत कई विभागों की सुपर-स्पेशियलिटी ओपीडी भी रोज चलती हैं. सदर अस्पताल की व्यवस्था के तहत, हॉस्पिटल की ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को भी मुफ्त दवाएं दी जाती हैं.
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