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'कांग्रेस के लोग डिप्रेशन में, दवाइयों से इलाज नहीं हो रहा, तो झाड़ फूंक करवा कर देख लें.'- कृष्ण मिड्ढा

जींद: हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. जींद में पांच अप्रैल को बीजेपी की बड़ी रैली होगी. उसे लेकर भी डिप्टी स्पीकर ने अहम जानकारी दी.

कृष्ण मिड्ढा का कांग्रेस पर निशाना: राज्यसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस बीजेपी पर वोट चोरी और कांग्रेस विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगा रही है. इस सवाल पर डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने कहा "उनकी परेशानियों का कोई इलाज नहीं. यहां ही नहीं, वो पूरे देश में परेशान हैं. वो लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं. उन्हें अपना इलाज करवाना चाहिए. अगर दवाइयों से इलाज नहीं हो रहा, तो झाड़ फूंक करवा कर देख लें."

'कांग्रेस के लोग डिप्रेशन में, दवाइयों से इलाज नहीं हो रहा, तो झाड़ फूंक करवा कर देख लें.'- कृष्ण मिड्ढा (Etv Bharat)

जींद रैली को लेकर सरपंचों के साथ बैठक: बता दें कि डॉक्टर मिड्ढा ने कहा कि उन्होंने जींद हलके के 35 गांवों का दौरा किया है और अभी हलका जींद के सभी सरपंचों की मीटिंग ली है. मीटिंग में सभी सरपंचों को पांच अप्रैल की रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लेकर आने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जल्द ही रैली को लेकर के शहर का भी दौरा किया जाएगा. ये रैली जींद की सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी.