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'कांग्रेस के लोग डिप्रेशन में, दवाइयों से इलाज नहीं हो रहा, तो झाड़ फूंक करवा कर देख लें.'- कृष्ण मिड्ढा

डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. जींद में होने वाली बीजेपी की रैली को लेकर भी प्रतिक्रिया दी.

Deputy Speaker Krishan Middha
Deputy Speaker Krishan Middha (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 26, 2026 at 1:33 PM IST

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जींद: हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. जींद में पांच अप्रैल को बीजेपी की बड़ी रैली होगी. उसे लेकर भी डिप्टी स्पीकर ने अहम जानकारी दी.

कृष्ण मिड्ढा का कांग्रेस पर निशाना: राज्यसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस बीजेपी पर वोट चोरी और कांग्रेस विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगा रही है. इस सवाल पर डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने कहा "उनकी परेशानियों का कोई इलाज नहीं. यहां ही नहीं, वो पूरे देश में परेशान हैं. वो लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं. उन्हें अपना इलाज करवाना चाहिए. अगर दवाइयों से इलाज नहीं हो रहा, तो झाड़ फूंक करवा कर देख लें."

'कांग्रेस के लोग डिप्रेशन में, दवाइयों से इलाज नहीं हो रहा, तो झाड़ फूंक करवा कर देख लें.'- कृष्ण मिड्ढा (Etv Bharat)

जींद रैली को लेकर सरपंचों के साथ बैठक: बता दें कि डॉक्टर मिड्ढा ने कहा कि उन्होंने जींद हलके के 35 गांवों का दौरा किया है और अभी हलका जींद के सभी सरपंचों की मीटिंग ली है. मीटिंग में सभी सरपंचों को पांच अप्रैल की रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लेकर आने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जल्द ही रैली को लेकर के शहर का भी दौरा किया जाएगा. ये रैली जींद की सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी.

जींद रैली में हरियाणा को मिलेगी सौगात? जींद रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा को क्या सौगात देंगे? इस सवाल के जवाब में कृष्ण मिड्ढा ने कहा मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं, सौगात पर सौगात दे रहे हैं. रही जींद की बात, तो जींद हरियाणा का दिल है और दिल की देखभाल ज्यादा होती है.

पीजीआई में ओपीडी शुरू: पीजीआई मेडिकल में अबकी बार कितनी सीटें आएंगी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अबकी बार 100 सीटें आएंगी और ये सरकार तय करती है कि किसको कितनी सीटें देनी हैं. इसलिए पीजीआई में ओपीडी शुरू करवाई है और जल्द ही हाइड्रोजन ट्रेन और पीजीआई मेडिकल कॉलेज जींद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.

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