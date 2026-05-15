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काफिला छोड़ ई-रिक्शा से जींद लघु सचिवालय पहुंचे डिप्टी स्पीकर, देखें वीडियो

पीएम मोदी की अपील के बाद शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा ने ई रिक्शा में सफर किया.

Krishna Middha at e rickshaw
Krishna Middha at e rickshaw (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 15, 2026 at 8:24 PM IST

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जींद: हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा शुक्रवार को अपने निवास स्थान से ई रिक्शा में सवार होकर जींद लघु सचिवालय पहुंचे. उनकी सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी कर्मी भी ई-रिक्शा में उनके साथ बैठकर गए. इस मौके पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की बचत करने की अपील की थी. इस अपील को केवल शब्दों तक सीमित ना रखते हुए मैंने इसे व्यवहार में उतारा है."

कृष्ण मिड्ढा ने ई-रिक्शा में किया सफर: डिप्टी स्पीकर डॉकटर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है और उस आह्वान को हम पूरा कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे विश्व में ईंधन व कई अन्य तरह के क्राइसिस चल रहे हैं. पेट्रोल और सोने की खरीद को कम से कम करें. इस पर ध्यान दें." मिड्ढा ने भी आमजन से आह्वान किया कि "ज्यादा जरूरत हो, तो ही बाहर निकले. ई रिक्शा का प्रयोग करें. ज्यादा जरूरत हो तो ही फोरव्हीलर का प्रयोग करें."

काफिले को छोड़ ई-रिक्शा से जींद लघु सचिवालय पहुंचे डिप्टी स्पीकर, देखें वीडियो (ETV Bharat)

हरियाणा के लोगों से ईंधन के बचत की अपील: डिप्टी स्पीकर ने ई रिक्शा का उपयोग कर ईंधन बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया. स्थानीय लोगों ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि नेता अगर ऐसा व्यवहार करें, तो आम आदमी का विश्वास बढ़ता है. इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा बटोरी है.

ये भी पढ़ें- बीजेपी विधायक ने रोडवेज बस और ऑटो में किया सफर, हरियाणावासियों से की ईंधन बचाने की अपील

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डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा
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