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भिलाई में लूट का विरोध करने पर उपसरपंच की हत्या, मर्डर के बाद कैश और फोन लेकर आरोपी फरार, पत्नी सरपंच

बाइक पर सवार चार बदमाशों ने भिलाई से गांव लौट रहे उपसरपंच को बीच रास्ते में रोका और घटना को अंजाम दिया.

BHILAI DEPUTY SARPANCH MURDER
भिलाई उपसरपंच की हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 3, 2026 at 11:12 AM IST

2 Min Read
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दुर्ग: जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में उपसरपंच की हत्या कर दी गई. रविवार देर रात उपसरपंच अपने साथियों के साथ निजी अस्पताल गया हुआ था. अस्पताल से वापसी के दौरान कुछ आरोपियों ने लूट की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर तुमाकला गांव के उपसरपंच प्रकाश सिंह कश्यप पर आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया. इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. चाकूबाजी के बाद भी आरोपी मोबाइल फोन और लगभग 4 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए.

लूट के दौरान चाकू मारकर हत्या

घटना जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र के करहीडीह से चिखली चौक के बीच की है. जानकारी के मुताबिक ग्राम तुमाकला के उपसरपंच प्रकाश सिंह कश्यप रविवार रात भिलाई से अपने गांव लौट रहे थे. उनके साथ एक अन्य व्यक्ति भी मौजूद था. इसी दौरान एक बाइक पर सवार चार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया.बताया जा रहा है कि अज्ञात आरोपी लूट की नीयत से आए थे. उन्होंने प्रकाश सिंह कश्यप से मोबाइल और नकदी छीनने की कोशिश की. जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपियों ने अपने पास रखे चाकू से उपसरपंच पर हमला कर दिया. इस घटना में उपसरपंच की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद अज्ञात आरोपी मृतक का मोबाइल फोन और करीब 4 हजार रुपए नकद लेकर फरार हो गए.

Bhilai Murder
तुमाकला के उपसरपंच प्रकाश सिंह कश्यप की हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

बाइक सवार साथी ने भागकर बचाई जान

वारदात के दौरान उनके साथ मौजूद व्यक्ति किसी तरह वहां से भाग निकला और अपनी जान बचाकर पुलिस को घटना की सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. मृतक प्रकाश सिंह कश्यप धमधा ब्लाक के ग्राम तुमाकला का उपसरपंच है. उनकी पत्नी देवती बाई कश्यप वर्तमान में इसी गांव की सरपंच हैं.

दुर्ग पुलिस आरोपियों की तलाश में

जेवरा सिरसा चौकी प्रभारी समित मिश्रा ने बताया कि शुरुआती जांच में लूट के दौरान हत्या की बात सामने आई है. आरोपियों की पहचान की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली जा रही है. वही पुलिस घटनास्थल के आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है.

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