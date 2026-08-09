संदिग्ध अवस्था में मिला उपसरपंच पति का शव, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका
मृतक की पहचान भीटेडा निवासी उपदेश यादव के रूप में हुई है. उनकी पत्नी बबिता यादव रिवाली ग्राम पंचायत की उपसरपंच हैं.
Published : August 9, 2026 at 10:39 AM IST
बहरोड : जिले के दहमी-रिवाली रोड पर रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब रिवाली पंचायत की उपसरपंच के पति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला. मृतक के सिर पर चोट के निशान मिलने के बाद ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलने पर बहरोड थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी.
थाना अधिकारी रविंद्र ने बताया कि अभी मौत के कारणों को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. मृतक की मौत वास्तव में कैसे हुई और चोट किस परिस्थिति में लगी, इसका स्पष्ट खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया.
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टीम की ओर से घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य और नमूने जुटाए जा रहे हैं. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटनास्थल पर मृतक के साथ कोई अन्य व्यक्ति मौजूद था या नहीं. साथ ही आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा सकती है, जिससे घटना से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिलने की संभावना है. पुलिस ने मृतक के मोबाइल फोन को भी जांच के दायरे में लिया है. कॉल डिटेल और अन्य जानकारियों की जांच की जा रही है.
मृतक की पहचान भीटेडा निवासी उपदेश यादव के रूप में हुई है. उनकी पत्नी बबिता यादव रिवाली ग्राम पंचायत की उपसरपंच हैं. उपदेश यादव क्षेत्र में आरओ वाटर सप्लाई का काम करते थे और इसी के चलते आसपास के गांवों में उनका आना-जाना रहता था. रविवार सुबह उनका शव दहमी-रिवाली रोड पर मिलने की सूचना क्षेत्र में तेजी से फैल गई, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.
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सिर पर मिले चोट के निशान : घटना की सूचना मिलने के बाद बहरोड थानाधिकारी रविंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई. पुलिस के अनुसार मृतक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं. ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध माना जा रहा है और हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है.
ग्रामीणों में आक्रोश और कई सवाल : उपसरपंच के पति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने की खबर के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. ग्रामीणों ने घटना की निष्पक्ष जांच कर वास्तविकता सामने लाने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह हत्या का मामला है तो पुलिस आरोपियों तक जल्द पहुंचे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.