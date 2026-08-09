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संदिग्ध अवस्था में मिला उपसरपंच पति का शव, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका

मौके पर पहुंचे लोग और पुलिस ( ETV Bharat Behror )

बहरोड : जिले के दहमी-रिवाली रोड पर रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब रिवाली पंचायत की उपसरपंच के पति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला. मृतक के सिर पर चोट के निशान मिलने के बाद ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलने पर बहरोड थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी. थाना अधिकारी रविंद्र ने बताया कि अभी मौत के कारणों को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. मृतक की मौत वास्तव में कैसे हुई और चोट किस परिस्थिति में लगी, इसका स्पष्ट खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया. पढ़ें. जमीनी विवाद में छोटे भाई की हत्या, बहन ने बड़े भाई-भाभी व दो भतीजों पर दर्ज करवाया केस टीम की ओर से घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य और नमूने जुटाए जा रहे हैं. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटनास्थल पर मृतक के साथ कोई अन्य व्यक्ति मौजूद था या नहीं. साथ ही आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा सकती है, जिससे घटना से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिलने की संभावना है. पुलिस ने मृतक के मोबाइल फोन को भी जांच के दायरे में लिया है. कॉल डिटेल और अन्य जानकारियों की जांच की जा रही है.