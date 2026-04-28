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रतलाम में फोरलेन पर हिट एंड रन, चलती कार पर स्टंट कर रहे युवकों ने ले ली उपसरपंच की जान

सड़क हादसे में उपसरपंच की मौत ( ETV Bharat )

रतलाम: रतलाम में चलती कार में स्टंट ने एक बाईक सवार की जान ले ली. हाईवे पर स्टंट के दौरान कार बेकाबू हो गई और एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी. जिससे बाइक सवार उपसरपंच संजय गुर्जर की मौत हो गई. टक्कर के बाद लापरवाह कार सवार युवक मौके से फरार हो गए जिन्हें ग्रामीणों ने पीछा कर पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया. कार स्टंट कर रहे इन युवकों का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें फोरलेन पर चल रही तेज रफ्तार लाल रंग की कार की खिड़कियों के बाहर लटक कर यह युवा कोहराम मचा रहे थे. फोरलेन पर प्रकाश नगर के पास हुई दुर्घटना, अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक ने दम तोड़ा दरअसल यह घटना फोरलेन पर प्रकाश नगर के पास हुई है. जमुनीया के उपसरपंच संजय गुर्जर अपनी बाइक से गेहूं खरीदी केंद्र जा रहे थे. रास्ते में प्रकाश नगर की पुलिया के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार एमपी 09 सीएल 4545 ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. आसपास के लोग घायल संजय को मेडिकल अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन उसके पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया. कार की टक्कर इतनी जोरदार थी की बाइक पूरी तरह बिखर गई और कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया.