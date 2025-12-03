सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप, उपसरपंच ने की कलेक्टर से जांच की मांग
कोरिया जिले के कटघोड़ी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं.ये आरोप जनप्रतिनिधियों ने ही लगाए हैं.
कोरिया : कटगोड़ी ग्राम पंचायत में बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं. जनदर्शन प्रभारी को दिए गए आवेदन में ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर फर्जी बिल बनाकर लाखों रुपये के गबन का आरोप लगाया है. शिकायतकर्ता को कहना है कि कई वर्षों से बिना कार्य किए पंचायत खाते से रकम निकाली जा रही है, जबकि जमीन पर किसी प्रकार का काम नहीं हुआ. आरोपों के मुताबिक पाइपलाइन, पानी टंकी, चबूतरा, सड़क मुरूम फिलिंग, सौंदर्यीकरण से लेकर शौचालय निर्माण तक कई कामों का भुगतान किया गया है, लेकिन इनमें से अधिकांश नहीं हुए हैं.
फर्जी बिल लगाकर पैसे निकालने का आरोप
ग्रामीणों का दावा है कि सचिव और सरपंच के परिजनों के नाम पर फर्जी बिल लगाकर पंचायत की राशि बंदरबांट की गई है. उन्होंने साल 2017-18 से अब तक के 14वें और 15वें वित्त आयोग की राशि, बाजार वसूली और अन्य आय-व्यव की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.ग्रामीणों का कहना है कि समस्त अभिलेख ग्रामवासियों के सामने प्रस्तुत कर सत्यता की जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो.
इस मामले की जांच की मांग करते हैं और दोषियों पर कार्रवाई की अपील करते हैं. ग्राम पंचायत के विकास के लिए वे हमेशा तैयार हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे- ओमप्रकाश साहू,उपसरपंच
इस मामले में ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे. वे इस मामले में प्रशासन से न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं.
