सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप, उपसरपंच ने की कलेक्टर से जांच की मांग

कोरिया : कटगोड़ी ग्राम पंचायत में बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं. जनदर्शन प्रभारी को दिए गए आवेदन में ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर फर्जी बिल बनाकर लाखों रुपये के गबन का आरोप लगाया है. शिकायतकर्ता को कहना है कि कई वर्षों से बिना कार्य किए पंचायत खाते से रकम निकाली जा रही है, जबकि जमीन पर किसी प्रकार का काम नहीं हुआ. आरोपों के मुताबिक पाइपलाइन, पानी टंकी, चबूतरा, सड़क मुरूम फिलिंग, सौंदर्यीकरण से लेकर शौचालय निर्माण तक कई कामों का भुगतान किया गया है, लेकिन इनमें से अधिकांश नहीं हुए हैं.

उपसरपंच ने लगाए सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



फर्जी बिल लगाकर पैसे निकालने का आरोप

ग्रामीणों का दावा है कि सचिव और सरपंच के परिजनों के नाम पर फर्जी बिल लगाकर पंचायत की राशि बंदरबांट की गई है. उन्होंने साल 2017-18 से अब तक के 14वें और 15वें वित्त आयोग की राशि, बाजार वसूली और अन्य आय-व्यव की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.ग्रामीणों का कहना है कि समस्त अभिलेख ग्रामवासियों के सामने प्रस्तुत कर सत्यता की जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो.