'अपराधी चाहे बिल में छिप जाएं..हम खोजकर निकालेंगे..' सम्राट चौधरी का क्रिमिनल्स को अल्टीमेटम

"बिहार में किसी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं होगा. जो अपराधी हैं, वे या तो अपराध करना छोड़ दें या विदेश चले जाएं. अगर यहां रहेंगे तो उनकी खैर नहीं है. सुशासन की सरकार में अपराधियों को बिल में से भी खोजकर निकालने का काम किया जाएगा." - सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार

अपराधियों को अल्टीमेटम : समारोह में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने स्वर्गीय सीताराम सिंह के जीवन और योगदान पर प्रकाश डालते हुए अपराधियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुशासन बाबू नीतीश कुमार की सरकार में अपराध बर्दाश्त नहीं होगा. अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या देश छोड़कर भाग जाएं, वरना उनकी खैरियत नहीं.

मोतिहारी : बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मोतिहारी के मधुबन प्रखंड के दौरे पर आए हुए थे. उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद स्वर्गीय सीताराम सिंह की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में भाग लिया. इस दौरान सम्राट चौधरी ने सामुदायिक विवाह भवन का शिलान्यास भी किया.

नक्सलियों को सम्राट की चेतावनी : उपमुख्यमंत्री ने नक्सलियों को भी सख्त चेतावनी जारी की. उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक सभी नक्सली या तो समर्पण कर दें या अपना काम छोड़ दें. वरना उन्हें चुन-चुनकर ऊपर पहुंचा दिया जाएगा. उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.

एक्शन मोड में गृह विभाग के मंत्री : सम्राट चौधरी का यह बयान बिहार के नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए एक बड़ा संदेश है. पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में नक्सलवाद की जड़ें अभी भी मौजूद हैं, और सम्राट चौधरी का यह एक्शन मोड नक्सल उन्मूलन की दिशा में नई रणनीति का संकेत देता है. गृह विभाग के मंत्री के रूप में उनका यह रुख सुशासन सरकार की कट्टर नीति को दर्शाता है.

जनता दरबार लगाएं सभी पुलिस अधीक्षक : सम्राट चौधरी ने अपने नए दायित्व पर जोर देते हुए कहा कि "पहले हम वित्त मंत्री थे, लेकिन अब गृह विभाग के मंत्री हैं. अब मेरा काम अपराधियों का सफाया करना है." उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को निर्देश दिए हैं कि वे जनता दरबार लगाएं, लोगों की शिकायतें सुनें और अपराधियों को चिह्नित कर जेल भेजें. एसपी खुद जनता के बीच जाएं, अपराध की जड़ें खोजें और कड़ी कार्रवाई करें." सम्राट चौधरी का यह निर्देश बिहार पुलिस के लिए नई चुनौती है, खासकर अपराध दर को नियंत्रित करने के लिए.

सुशासन की छवि को लगा था धक्का : पिछले कुछ महीनों में बिहार में हाईप्रोफाइल अपराधों ने सुशासन सरकार की छवि को प्रभावित किया था. सम्राट चौधरी का यह दौरा और बयान भाजपा-जदयू गठबंधन की अपराध विरोधी मुहिम को मजबूत करने का प्रयास है. पूर्वी चंपारण में अपहरण, लूट और हत्या जैसे मामले बढ़े हैं, और स्थानीय लोग लंबे समय से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे. चौधरी का एक्शन मोड इन मांगों का सीधा जवाब है.

