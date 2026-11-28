Rajasthan Panchayat Elections: 419 पंचायत समितियों में आज चुने जाएंगे उप प्रधान, यहां जानें पूरी डिटेल
त्रिकोणीय स्थिति वाली पंचायत समितियों में निर्दलीय और अन्य दलों के सदस्यों की भूमिका अहम रहेगी.
Published : November 28, 2026 at 7:29 AM IST
जयपुर : राजस्थान की 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों में शनिवार को उप प्रधान पद के लिए निर्वाचन होगा. इसके साथ ही पंचायत समितियों में प्रधान के बाद उप प्रधान के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी. उप प्रधान पद को लेकर भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों की नजरें अपने समर्थित सदस्यों के जरिए अधिक से अधिक पंचायत समितियों में पद हासिल करने पर टिकी हैं.
उप प्रधान चुनाव को लेकर पंचायत समिति स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिन पंचायत समितियों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला है, वहां उसके समर्थित सदस्य की दावेदारी रहेगी. वहीं, त्रिकोणीय स्थिति वाली पंचायत समितियों में निर्दलीय और अन्य दलों के सदस्यों की भूमिका अहम रहेगी.
पढ़ेंः Rajasthan Pradhan Election Results : 419 पंचायत समितियों में 255 प्रधान बनाकर कांग्रेस का दबदबा, भाजपा 105 पर सिमटी
यह रहेगा चुनाव कार्यक्रम : निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार सुबह 10 बजे पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों की बैठक शुरू होगी. इसके बाद सुबह 11 बजे तक उप प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे. सुबह 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी. दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. नाम वापसी के तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी और चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे. आवश्यक हुआ तो दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा. मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे. किसी पंचायत समिति में एक ही प्रत्याशी मैदान में रहता है तो उसे नियमानुसार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाएगा.
सदस्यों के समर्थन पर रहेगी नजर : उप प्रधान चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए अपने समर्थित पंचायत समिति सदस्यों को एकजुट रखना महत्वपूर्ण रहेगा. कई स्थानों पर निर्दलीय सदस्यों का समर्थन भी चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है. स्थानीय समीकरणों और सदस्यों के बीच सहमति के आधार पर प्रत्याशियों की स्थिति तय होगी.
पढ़ेंः सीएम भजनलाल के विधानसभा क्षेत्र में आरएलपी ने बनाया प्रधान, अलवर–जयपुर में कांग्रेस का पलड़ा भारी
पंचायत समिति में सिमटा आंकड़ा : प्रदेश की 419 पंचायत समितियों में से 275 पर कांग्रेस ने बहुमत हासिल की है. वहीं, सत्ताधारी भाजपा के पास 63 पंचायत समितियों में ही बहुमत है. चुनाव परिणामों में क्षेत्रीय और अन्य दलों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. आरएलपी, बीएपी सहित अन्य दलों को 64 पंचायत समितियों में बहुमत मिला हुआ है, इसके अलावा 17 पंचायत समितियां ऐसी रहीं, जहां मतदाताओं ने किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया. पंचायत समिति के नतीजों में कांग्रेस ने 3,701 सीटें जीतकर भाजपा को पीछे छोड़ा.
पढ़ेंः Rajasthan Pradhan Election Result 2026 : बीकानेर में कांग्रेस ने 10, भाजपा ने 3, तो निर्दलीयों ने दो सीटें जीती
भाजपा के खाते में 2,181 सीटें आईं. आरएलपी ने 496, भारत आदिवासी पार्टी ने 276, बसपा ने 60, माकपा ने 50 और आम आदमी पार्टी ने दो सीटें जीतीं. निर्दलीय प्रत्याशियों ने 627 सीटों पर जीत दर्ज की. पंचायत समिति स्तर पर कांग्रेस 37 में से 33 जिलों में भाजपा से आगे है. इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश की 37 जिलों की सभी 419 पंचायत समितियों में प्रधान पदों के नतीजों में कांग्रेस ने 255 प्रधान बनाकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, इसके मुकाबले सत्तारूढ़ भाजपा 105 प्रधान पदों तक ही पहुंच सकी. दोनों दलों के बीच 150 प्रधान पदों का बड़ा अंतर रहा. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP ने 24, भारत आदिवासी पार्टी यानी BAP ने 14, निर्दलीयों ने 19 और माकपा ने दो पंचायत समितियों में प्रधान बनाए. अब सब की जनर उप प्रधान पर हैं.