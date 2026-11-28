ETV Bharat / state

Rajasthan Panchayat Elections: 419 पंचायत समितियों में आज चुने जाएंगे उप प्रधान, यहां जानें पूरी डिटेल

राज्य निर्वाचन आयोग. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुर : राजस्थान की 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों में शनिवार को उप प्रधान पद के लिए निर्वाचन होगा. इसके साथ ही पंचायत समितियों में प्रधान के बाद उप प्रधान के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी. उप प्रधान पद को लेकर भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों की नजरें अपने समर्थित सदस्यों के जरिए अधिक से अधिक पंचायत समितियों में पद हासिल करने पर टिकी हैं.

उप प्रधान चुनाव को लेकर पंचायत समिति स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिन पंचायत समितियों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला है, वहां उसके समर्थित सदस्य की दावेदारी रहेगी. वहीं, त्रिकोणीय स्थिति वाली पंचायत समितियों में निर्दलीय और अन्य दलों के सदस्यों की भूमिका अहम रहेगी.