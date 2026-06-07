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गैस सिलेंडर में विस्फोट से डिप्टी मैनेजर की दर्दनाक मौत, कोरिया की घटना

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी. धमाके की तेज गूंज से आसपास के लोग घबरा गए और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, बचाव दल एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

कोरिया: एसईसीएल चरचा कॉलरी क्षेत्र स्थित चाइना ब्लॉक में एक दर्दनाक हादसा हो गया. रात लगभग 9:30 बजे क्वार्टर में हुए गैस सिलेंडर विस्फोट ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी. इस हादसे में एसईसीएल के डिप्टी मैनेजर के. वी. नंदन की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल है.



हादसे की जांच शुरू

बताया जा रहा है कि प्रारंभिक तौर पर गैस सिलेंडर ब्लास्ट को हादसे का कारण माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी है. वहीं फोरेंसिक और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम भी मामले की पड़ताल में जुटी हुई है.



के. वी. नंदन एसईसीएल के अनुभवी अधिकारी थे

हादसे में जान गंवाने वाले डिप्टी मैनेजर के. वी. नंदन एसईसीएल के अनुभवी अधिकारियों में गिने जाते थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु की खबर मिलते ही एसईसीएल कर्मचारियों और अधिकारियों में शोक की लहर दौड़ गई. सहकर्मियों ने उन्हें मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ और मिलनसार अधिकारी बताते हुए गहरा दुख व्यक्त किया है.



विस्फोट के कारणों की होगी जांच

घटना के बाद एसईसीएल प्रबंधन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि हादसे के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जाएगी तथा यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की विवेचना कर रही है. प्रशासन द्वारा हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कराई जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.

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