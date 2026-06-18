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पांचना बांध जल विवाद: रामकेश मीणा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, राहुल गांधी से मांगा दखल

जयपुर: करौली जिले के पांचना बांध के पानी को लेकर इन दिनों पूर्वी राजस्थान में दो बड़ी जातियां आमने-सामने है. दोनों ही जातियों के हजारों लोग अलग-अलग धरना देखकर सरकार से पानी की मांग कर रहे हैं. दोनों ही जातियां से जुड़े जनप्रतिनिधि भी इस मामले में मुखर है. विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. रामकेश मीणा ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने की बजाय सरकार दोनों जातियों को आपस में लड़ा कर वोटों की फसल काटना चाहती है.

रामकेश मीणा ने कहा कि पांचना बांध का मुद्दा एक ऐसा उदाहरण है जो पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि पांचना बांध सरकारी बांध है. उसके बनने के बाद से ही कमांड क्षेत्र में लगातार पानी आ रहा था, लेकिन 2006 में कमांड क्षेत्र के किसानों का हक मार कर एक समाज विशेष ने पानी रोक दिया, तब से ही यह मामला लगातार विवादों में चल रहा है. इस मामले को लेकर राजस्थान मानव अधिकार आयोग और हाईकोर्ट में भी जा चुके हैं. हाईकोर्ट का भी तीन बार इस पर फैसला आ चुका है कि कमांड क्षेत्र की कैनाल में बांध से पानी छोड़ा जाए, लेकिन राज्य सरकार कमांड क्षेत्र में पानी नहीं छोड़कर पूर्वी राजस्थान की दो बड़ी जातियों को जानबूझकर आपस में लड़ाना चाहती है.

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जातियों को बांट रही सरकार: मीणा ने कहा कि भाजपा सरकार धर्म के नाम के लोगों को लड़ाने का काम करती थी, अब जातियों के नाम पर लड़ाना चाहती है. सरकार के लिए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, सरकार को केवल वोटों की कीमत ज्यादा महसूस हो रही है और दोनों समाजों को लड़कर सरकार वोटों की फसल काटना चाहती है. इस मामले को लेकर दोनों समाज आमने-सामने है. इस मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी पत्र लिखा है और जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाने की मांग की है.