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पांचना बांध जल विवाद: रामकेश मीणा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, राहुल गांधी से मांगा दखल

उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने इस मामले में राहुल गांधी से कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपनी जाति के लोगों को समझाने का आग्रह किया.

Panchna Dam Matter
विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 1:54 PM IST

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जयपुर: करौली जिले के पांचना बांध के पानी को लेकर इन दिनों पूर्वी राजस्थान में दो बड़ी जातियां आमने-सामने है. दोनों ही जातियों के हजारों लोग अलग-अलग धरना देखकर सरकार से पानी की मांग कर रहे हैं. दोनों ही जातियां से जुड़े जनप्रतिनिधि भी इस मामले में मुखर है. विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. रामकेश मीणा ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने की बजाय सरकार दोनों जातियों को आपस में लड़ा कर वोटों की फसल काटना चाहती है.

रामकेश मीणा ने कहा कि पांचना बांध का मुद्दा एक ऐसा उदाहरण है जो पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि पांचना बांध सरकारी बांध है. उसके बनने के बाद से ही कमांड क्षेत्र में लगातार पानी आ रहा था, लेकिन 2006 में कमांड क्षेत्र के किसानों का हक मार कर एक समाज विशेष ने पानी रोक दिया, तब से ही यह मामला लगातार विवादों में चल रहा है. इस मामले को लेकर राजस्थान मानव अधिकार आयोग और हाईकोर्ट में भी जा चुके हैं. हाईकोर्ट का भी तीन बार इस पर फैसला आ चुका है कि कमांड क्षेत्र की कैनाल में बांध से पानी छोड़ा जाए, लेकिन राज्य सरकार कमांड क्षेत्र में पानी नहीं छोड़कर पूर्वी राजस्थान की दो बड़ी जातियों को जानबूझकर आपस में लड़ाना चाहती है.

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जातियों को बांट रही सरकार: मीणा ने कहा कि भाजपा सरकार धर्म के नाम के लोगों को लड़ाने का काम करती थी, अब जातियों के नाम पर लड़ाना चाहती है. सरकार के लिए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, सरकार को केवल वोटों की कीमत ज्यादा महसूस हो रही है और दोनों समाजों को लड़कर सरकार वोटों की फसल काटना चाहती है. इस मामले को लेकर दोनों समाज आमने-सामने है. इस मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी पत्र लिखा है और जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाने की मांग की है.

राहुल गांधी से भी दखल का आग्रह: मीणा ने कहा कि बुधवार को कोटा आए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी व्यक्तिगत मुलाकात करके उन्हें पत्र दिया है और इस मामले में दखल की मांग की है. उन्होंने सचिन पायलट का नाम लिया बगैर कहा, 'मैंने राहुल गांधी से आग्रह किया है कि वे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को भी निर्देशित करें कि वे अपने समाज में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके गलतफहमी दूर करें और दोनों समाजों के हित को देखते हुए न्यायपूर्ण हल निकाले.'

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5 जून से लगातार चल रहा है धरना : रामकेश ने कहा कि 5 जून से लगातार कमांड एरिया में किसान लगातार धरना दे रहे हैं और पानी की मांग कर रहे हैं. 21वीं सदी में भी लोगों को सड़कों पर उतरकर अपने लिए पानी की मांग करनी पड़ रही है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है. उन्होंने कहा कि सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती है, सरकार तो खून खराबे का इंतजार कर रही है. ऐसा दुस्साहस कभी किसी सरकार का नहीं देखा है. यह सरकार पूरी तरीके से चौपट है और कोई काम नहीं करना चाहती है. रामकेश मीणा का कहना था कि कमांड क्षेत्र के किसानों के लिए कांग्रेस के सांसद हरीश मीणा, इंदिरा मीणा, घनश्याम मेहर जैसे कई जनप्रतिनिधि खुलकर सामने आ गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की चिंता नहीं है, अगर सरकार को किसानों की चिंता होती तो सरकार हमें बुलाकर हमसे बात करती.

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