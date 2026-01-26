ETV Bharat / state

झांसी में हार्ट अटैक से डिप्टी जेलर की मौत, गणतंत्र दिवस परेड के लिए वर्दी तैयार कर रहे थे

झांसी : जिला कारागार में तैनात डिप्टी जेलर सुरेंद्र कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई. वह रविवार रात को जेल बंद कराकर आवास पर पहुंचे थे. गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए अपनी वर्दी तैयार कर रहे थे, तभी अचानक सीने में दर्द उठा. परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया. इसके बाद परिजन शव को पैतृक गांव मुरादाबाद ले गए. कुछ माह पहले ही गाजियाबाद से ट्रांसफर होकर झांसी आए थे. जेल कैंपस में पत्नी और तीन बच्चों सहित रहते थे.

वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया, सुरेंद्र कुमार (56) पुत्र नन्हे सिंह मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र के बंगला गांव के रहने वाले थे. उत्तर प्रदेश कारागार में डिप्टी जेलर के पद पर कार्यरत थे. लगभग सात महीने पहले ही सुरेंद्र गाजियाबाद से ट्रांसफर होकर झांसी आए थे. वह जेल परिसर में ही अपने बच्चों और पत्नी के साथ रहते थे. जेल स्टाफ में वह काफी मिलनसार व्यक्ति थे.

वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया, सुरेंद्र कुमार को जेल खुलवाने और जेल बंद करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी. रविवार सुबह रोजाना की तरह समय पर जेल पहुंचे और जेल के नियम के अनुसार सभी काम किए. दोपहर घर जाने के बाद शाम वापस जेल पहुंचे और रात में जेल बंद कराकर घर चले गए थे. देर रात सूचना मिली कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है. उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.