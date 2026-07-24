मुरादाबाद में बीज प्रमाणीकरण संस्था के उपनिदेशक रिश्वत लेते गिरफ्तार, 70 हजार मांगे थे
आरोपी को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते समय विजिलेंस ने ट्रैप कर दबोचा गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 10:49 PM IST
बरेली/मुरादाबाद : उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) बरेली सेक्टर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था मुरादाबाद के उपनिदेशक रूप सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते समय ट्रैप कर दबोचा गया.
विजिलेंस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उपनिदेशक रूप सिंह उसके द्वारा उत्पादित बीज के सत्यापन और टैग जारी करने के एवज में 70 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं. शिकायतकर्ता ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई और राशि कम करने का अनुरोध किया. इस पर आरोपी अधिकारी ने कहा कि फिलहाल 10 हजार रुपये दे दो, जबकि शेष राशि अगस्त के दूसरे सप्ताह में देने की बात कही.
इसके बाद शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, बरेली सेक्टर से की. शिकायत की जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर विजिलेंस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप की कार्रवाई की. शिकायतकर्ता ने तय योजना के अनुसार आरोपी को 10 हजार रुपये दिए. जैसे ही रूप सिंह ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, पहले से मौजूद विजिलेंस टीम ने उन्हें मौके पर ही रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.
एडिशनल एसपी विजिलेंस अरविंद कुमार ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच जारी है और आरोपी को शनिवार को सक्षम न्यायालय, मुरादाबाद में पेश किया जाएगा. वहीं सतर्कता अधिष्ठान ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई राजपत्रित, अराजपत्रित या अन्य लोक सेवक सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो उसकी शिकायत रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन 9454401866 पर दर्ज कराई जा सकती है.
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