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कनेक्टिंग फ्लाईओवर निर्माण कार्य की समीक्षा, डीसी ने दिए यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश

रांची में डीसी ने कनेक्टिंग फ्लाईओवर निर्माण कार्य की समीक्षा की.

Deputy Commissioner Reviews Construction Work of Connecting Flyover in Ranchi
रांची उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 1, 2026 at 11:44 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची में निर्माणाधीन कनेक्टिंग फ्लाईओवर परियोजना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सोमवार को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति और यातायात प्रबंधन की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की.

इस बैठक में निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा आम लोगों को होने वाली असुविधा को न्यूनतम रखने पर विशेष जोर दिया गया. बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि फ्लाईओवर निर्माण के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के साथ-साथ लोगों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित न हो.

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि कनेक्टिंग फ्लाईओवर शहर की एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजना है. निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना प्राथमिकता है. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण के दौरान आम नागरिकों को कम से कम परेशानी हो. इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाए रखें.

Deputy Commissioner Reviews Construction Work of Connecting Flyover in Ranchi
उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक (ETV Bharat)

इस बैठक में निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि निर्माण क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में साइनेज बोर्ड लगाए जाएं ताकि वाहन चालकों और राहगीरों को वैकल्पिक मार्गों तथा यातायात संबंधी जानकारी समय पर मिल सके. इसके अलावा आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया.

प्रशासन का मानना है कि निर्माण कार्य के दौरान उचित यातायात प्रबंधन और सुरक्षा उपाय अपनाने से संभावित जाम और दुर्घटनाओं की आशंका को काफी हद तक कम किया जा सकता है. इसी उद्देश्य से संबंधित विभागों को लगातार निगरानी रखने और आवश्यकतानुसार त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

इस बैठक में पुलिस अधीक्षक (ट्रैफिक) रांची, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे. अधिकारियों ने निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति, संभावित चुनौतियों और यातायात व्यवस्था को लेकर तैयार किए जा रहे प्रबंधन प्लान की जानकारी उपायुक्त को दी.

जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी तथा परियोजना को तय समयसीमा में पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

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