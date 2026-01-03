ETV Bharat / state

रांची में और तेज होगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, डीसी ने लिया जायजा

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर रांची जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को और तेज कर दिया है. शहर और जिला के विभिन्न हिस्सों में स्थित जलाशयों और सार्वजनिक संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए चल रहे अभियान को और तेज किया जाएगा.

डीसी ने लिया जायजा

इसी क्रम में शनिवार को रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने हटिया जलाशय (धुर्वा डैम) के आसपास का स्थल निरीक्षण किया. इस दौरान डीसी ने जलाशय क्षेत्र में फैले अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. रांची डीसी ने कहा कि जलाशयों की मूल सीमा को राजस्व अभिलेखों और नक्शों के अनुसार स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में कोई अवैध कब्जा न किया जा सके.

अतिक्रमण हटाओ अभियान का जायजा लेते डीसी (ETV Bharat)

अवैध कब्जे पर होगी कठोर कार्रवाई

रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि जलाशयों तथा नदी क्षेत्रों पर अतिक्रमण का सीधा असर रांची की पारिस्थितिकी पर पड़ता है. इससे जल भंडारण क्षमता घटती है, भूजल स्तर प्रभावित होता है और पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है रांची के सभी प्रमुख जलाशयों— कांके, हटिया, धुर्वा, गेतलसूद डैम, हरमू नदी, हिनू नदी और शहर के अन्य तालाबों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करना है. इसके साथ ही इन जलाशयों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण व सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा ताकि उनका उपयोग पेयजल, सिंचाई और पर्यटन की दृष्टि से सुरक्षित रह सके.