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डिप्टी कलेक्टर मनोज बंजारे पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट का केस, रायपुर में पत्नी ने ससुराल पर लगाया करोड़ों रुपए मांगने का आरोप

डिप्टी कलेक्टर मनोज बंजारे पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट का केस ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर मनोज बंजारे के खिलाफ उनकी पत्नी पूजा बंजारे ने दहेज प्रताड़ना और मारपीट का मामला दर्ज कराया है. पीड़ित पूजा बंजारे का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने कार और करोड़ों रुपए की मांग की है.

लग्जरी कार की मांग का आरोप महिला थाने की थाना प्रभारी राजश्री मौर्य ने बताया कि पूजा बंजारे ने अपने पति मनोज बंजारे और ससुराल पक्ष के खिलाफ प्रताड़ना का केस किया है. पीड़ित पूजा बंजारे का कहना है कि दो से तीन करोड रुपए मांगने के साथ ही एक लग्जरी कार की मांग ससुराल पक्ष और पति ने की है. जिस पर महिला थाना में कई धाराओं के तहत मनोज बंजारे समेत उनके परिवार के खिलाफ अपराध दर्ज आगे की कार्रवाई की जा रही है.