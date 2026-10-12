डिप्टी कलेक्टर मनोज बंजारे पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट का केस, रायपुर में पत्नी ने ससुराल पर लगाया करोड़ों रुपए मांगने का आरोप
मनोज बंजारे की पत्नी पूजा का आरोप है कि उससे बार-बार लग्जरी कार और 2-3 करोड़ रुपए मायके से लाने का दबाव बनाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 8:43 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर मनोज बंजारे के खिलाफ उनकी पत्नी पूजा बंजारे ने दहेज प्रताड़ना और मारपीट का मामला दर्ज कराया है. पीड़ित पूजा बंजारे का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने कार और करोड़ों रुपए की मांग की है.
लग्जरी कार की मांग का आरोप
महिला थाने की थाना प्रभारी राजश्री मौर्य ने बताया कि पूजा बंजारे ने अपने पति मनोज बंजारे और ससुराल पक्ष के खिलाफ प्रताड़ना का केस किया है. पीड़ित पूजा बंजारे का कहना है कि दो से तीन करोड रुपए मांगने के साथ ही एक लग्जरी कार की मांग ससुराल पक्ष और पति ने की है. जिस पर महिला थाना में कई धाराओं के तहत मनोज बंजारे समेत उनके परिवार के खिलाफ अपराध दर्ज आगे की कार्रवाई की जा रही है.
मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप
शिकायत के मुताबिक शादी के बाद पूजा बंजारे को ससुराल पक्ष के लोगों ने पैसे और कार मायके से लाने के लिए दबाव बनाया गया. मांग पूरी नहीं होने पर पीड़ित पूजा बंजारे को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया. जिसके बाद डिप्टी कलेक्टर की पीड़ित पत्नी पूजा बंजारे रायपुर महिला थाने पहुंची.
2024 में हुआ था विवाह
आरंग थाना इलाके के भानसोज़ गांव की रहने वाली पूजा बंजारे का विवाह जुलाई 2024 में धमतरी के जोधापुर वार्ड के रहने वाले मनोज बंजारे से सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ था. पीड़िता का कहना है कि विवाह के समय भी उनके परिजनों ने सोने के जेवरात और आवश्यक घरेलू सामान उपहार स्वरूप दिए थे. बावजूद इसके विवाह के दूसरे दिन से ही सास ललिता बंजारे, ससुर कोमल सिंह और देवर-ननद द्वारा कम दहेज लाने को लेकर ताना मारा जाता था.
जमीन बेचने का दबाव, मारपीट भी की
शिकायत के अनुसार जनवरी 2025 में डिप्टी कलेक्टर पति ने पूजा पर मायके की जमीन बेचकर 2 से 3 करोड़ रुपए लाने का दबाव बनाया. पीड़िता पूजा बंजारे के द्वारा मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई. गर्भावस्था के दौरान भी उसे प्रताड़ित किया गया. पीड़ित पूजा बंजारे का आरोप है कि अप्रैल और सितंबर 2026 में पति मनोज बंजारे अपने भाइयों के साथ मायके ग्राम भानसोज़ पहुंचे और वहां गाली गलौज करने के साथ ही तोड़फोड़ की.
परिवार परामर्श केंद्र में कराई गई काउंसलिंग भी पूरी तरह से असफल होने के बाद पीड़ित पूजा बंजारे ने अब केस दर्ज कराया है.