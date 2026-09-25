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अब हिंदी में लिखी जाएगी दवाओं की पर्ची? डिप्टी सीएम की डॉक्टरों को सलाह- मरीजों से भोजपुरी और अवधी में करें बात

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए डॉक्टर से किया आग्रह

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बृजेश पाठक, उपमुख्यमंत्री (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 5:09 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: अगर आप भी डॉक्टर के लिखे पर्चे पर दवा और जांच को समझ नहीं पाते हैं. इसको लेकर कई बार परेशान भी हो चुके हैं, तो यह खबर आपके लिए राहतभरी हो सकती है. दरअसल, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के डॉक्टरों से मरीजों को लिखी जाने वाली दवाओं और जांचों के नाम हिंदी में लिखने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा है कि इससे मरीज को यह समझने में आसानी होगी कि डॉक्टर ने उसे कौन सी दवा लिखी है और कौन सी जांच कराने की सलाह दी है.

सौ. सोशल मीडिया
उपमुख्यमंत्री का पत्र (सौ. सोशल मीडिया)

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर दो पत्र पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने चिकित्सक बंधुओं से हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने की अपील की है. डिप्टी सीएम ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से उन दवाओं को प्राथमिकता देंगे, जिनके नाम हिंदी में लिखे होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी का प्रयोग करने वाले चिकित्सकों का वह सम्मान करेंगे.

डिप्टी सीएम ने अपने संदेश में कहा कि आज हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा देने वाले, एकात्म मानव दर्शन के प्रतिपादक और राष्ट्रवादी चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है. उन्होंने इसे भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का संकल्प लेने का अवसर बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में भी हिंदी और भारतीय भाषाओं में जनसंवाद करते हैं. ऐसे में हमें महापुरुषों, उनके कार्यों और उनकी सोच से प्रेरणा लेते हुए अपनी भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए.

सौ. सोशल मीडिया
उपमुख्यमंत्री का पत्र (सौ. सोशल मीडिया)

मरीजों से भोजपुरी और अवधी में करें बात

ब्रजेश पाठक ने चिकित्सकों से यह भी कहा कि अगर डॉक्टर मरीजों से उनकी मातृभाषा, जैसे भोजपुरी, अवधी आदि में संवाद करेंगे, तो मरीज उनकी बात को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे. इससे चिकित्सक और मरीज के बीच संवाद बेहतर होगा और चिकित्सा व्यवस्था में मरीजों की भागीदारी भी बढ़ेगी.

बता दें कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर दवाओं के नाम और पर्चे आमतौर पर अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं. कई बार लिखावट इतनी जटिल होती है कि उसे समझना आम मरीज के लिए मुश्किल हो जाता है. ऐसे में मरीजों के लिए दवाओं और जांचों के नाम हिंदी में लिखने की पहल को मरीजों की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. हालांकि, डिप्टी सीएम के संदेश में इसे चिकित्सकों के लिए अनिवार्य आदेश के बजाय आग्रह के रूप में रखा गया है. अब इसका कितना पालन होगा, यह तो देखने वाली बात होगी.

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डिप्टी सीएम का डॉक्टरों को पत्र
हिंदी में दवाई का पर्चा
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