बिहार राजस्व विभाग में हड़कंप, 5 अधिकारियों का इस्तीफा.. डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने किया मंजूर

बिहार राजस्व विभाग के पांच अधिकारियों (तीन महिला, दो पुरुष) का इस्तीफा स्वीकार किया गया. फैसला संबंधित जिलाधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर लिया गया.

डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 11, 2026 at 12:12 PM IST

पटना: एक तरफ अपनी मांगों को लेकर बिहार में राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी हड़ताल पर हैं. इससे कामकाज पर असर पड़ रहा है. डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी, लेकिन हड़ताल खत्म नहीं हुई है. इसी बीच बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में एक प्रशासनिक निर्णय लेते हुए विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार (10 मार्च) को बिहार राजस्व सेवा के पांच अधिकारियों के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है. इससे विभाग में हड़कंप मच गया है.

राजस्व विभाग के 5 अधिकारियों का इस्तीफा स्वीकार: यह निर्णय संबंधित जिलाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर लिया गया है. सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जिन अधिकारियों के त्यागपत्र स्वीकार किए गए हैं, उनमें 3 महिला और 2 पुरुष अधिकारी शामिल हैं. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इन अधिकारियों के त्यागपत्र को उनके आवेदन की तिथि से प्रभावी मानते हुए मंजूरी दी है.

किनका-किनका स्वीकार हुआ इस्तीफा?: इस्तीफा देने वालों में अंशु कुमार, जो वैशाली जिले के गोरौल अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी थे, उनका त्यागपत्र 19 दिसंबर 2025 से प्रभावी माना गया है. राजन कुमार, जो रोहतास जिले के बिक्रमगंज में राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, उनका त्यागपत्र 26 जून 2025 से प्रभावी माना गया है.

महिला अधिकारियों में शिवांगी पांडेय, जो सारण जिले के परसा में राजस्व अधिकारी थीं, उनका त्यागपत्र 7 मई 2025 से प्रभावी माना गया है. अंकिता वर्मा, जो रोहतास जिले के राजपुर की तत्कालीन अंचलाधिकारी थीं, उनका त्यागपत्र 27 अगस्त 2024 से प्रभावी माना गया है. स्मृति कुमारी, जो हाजीपुर सदर की राजस्व अधिकारी थीं, उनका त्यागपत्र 20 अगस्त 2025 से प्रभावी मानते हुए स्वीकृत किया गया है.

त्यागपत्र आधिकारिक रूप से प्रभावी: सरकारी सूत्रों के अनुसार संबंधित जिलाधिकारियों की ओर से भेजी गई अनुशंसाओं और सभी आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद यह निर्णय लिया गया है. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है. सरकार के इस निर्णय के बाद संबंधित अधिकारियों की सेवा से त्यागपत्र आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गया है.

हड़ताल पर राजस्व सेवा से जुड़े कर्मचारी: राजस्व सेवा से जुड़े कर्मचारियों के हड़ताल का असर अंचल कार्यालयों के कामकाज पर देखने को मिल रहा है. अपनी ग्यारह सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी काम से दूर रहकर विरोध कर रहे हैं. दाखिल-खारिज, जमाबंदी सुधार, जमीन-मापी, परिमार्जन और अन्य राजस्व संबंधित सेवाएं कई जगहों पर धीमी या बाधित हो गई है. विजय सिन्हा की सख्ती के बाद भी हड़ताल खत्म नहीं हुआ. इस बीच पांच अधिकारियों का त्यागपत्र स्वीकार करने से विभाग में हड़कंप मच गया है.

संपादक की पसंद

