नक्सल प्रभावित सुकमा के दुलेड़ में विकास की बयार, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया दौरा

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शुक्रवार को सुकमा का दौरा किया.

Home Minister Vijay Sharma In Sukma
सुकमा में गृह मंत्री विजय शर्मा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 24, 2025 at 7:29 PM IST

3 Min Read
सुकमा: बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ जंग में सुरक्षाबलों की सफलता के बाद अब तस्वीर बदल रही है. नक्सल प्रभावित सुकमा के दुलेड़ गांव में भी हालात बदले हैं. शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सुकमा के नक्सल प्रभावित दुलेड़ गांव का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने दुलेड़ गांव के वासियों से सीधा संवाद किया.

बस्तर की धरती पर विश्वास और विकास की बयार: दुलेड़ गांव में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ग्रामीणों से संवाद किया. उन्होंने कहा कि यहां भारी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी ने यह साबित किया कि अब बस्तर की धरती भय से नहीं, बल्कि विश्वास और विकास की पहचान बन रही है.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा का सुकमा दौरा (ETV BHARAT)

फोर्स के कैंप की स्थापना से बदले हालात: दुलेड़ गांव के लोगों ने गृह मंत्री को बताया कि यहां जब से फोर्स का नया कैंप स्थापित हुआ है तब से हालात बदले हैं. गांव में कभी बंदूक की आवाजें गूंजती थीं, वहीं अब बच्चों की हंसी और स्कूलों की घंटियां सुनाई देती हैं. इस अवसर पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि हर गांव विकास का केंद्र बने और हर परिवार तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे.

बस्तर के लोग अपनी मेहनत और लगन से बदलाव की कहानी खुद लिख रहे हैं. बीते दिनों में 300 से अधिक माओवादियों ने हथियार छोड़कर समाज में वापसी की है, जो स्थाई शांति की दिशा में बड़ा कदम है. शासन ने आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं के लिए संवेदनशील पुनर्वास नीति लागू की है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री, छत्तीसगढ़

इलवद पंचायत योजना के तहत मिलेंगे 1 करोड़ रुपये: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि इलवद पंचायत योजना के तहत सशस्त्र नक्सल मुक्त ग्रामों को एक करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों की स्वीकृति दी जाएगी. इसके तहत गांवों में सड़क, मोबाइल टावर, पेयजल व्यवस्था, बस सुविधा और खेल मैदान जैसे बुनियादी ढांचे तैयार किए जाएंगे.

डिप्टी सीएम ने युवाओं को क्रिकेट किट बांटे: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने दौरे में युवाओं से संवाद किया. उन्होंने युवाओं को क्रिकेट किट वितरित किया. इस अवसर पर विजय शर्मा ने युवाओं से अपील की कि वे खेल के जरिए अपने जीवन में आगे बढ़ें

गांव वालों ने डिप्टी सीएम का जताया आभार: डिप्टी सीएम के दुलेड़ गांव में पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. पारंपरिक संगीत और लोक नृत्य के जरिए उनका स्वागत किया गया. डिप्टी सीएम ने कहा कि अब बस्तर का हर गांव अपने भविष्य की दिशा खुद तय कर रहा है. जहां कभी विकास की राह रुक गई थी, अब वहां उम्मीदों के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

