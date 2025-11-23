ETV Bharat / state

सुकमा के पुनर्वास केंद्र में जमीन पर बैठकर उपमुख्यमंत्री शर्मा ने लिया फीडबैक, वहीं बनवाए दस्तावेज, रायपुर भ्रमण की भी कही बात

सुकमा के पुनर्वास केंद्र में जमीन पर बैठकर उपमुख्यमंत्री शर्मा ने लिया फीडबैक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सम्मानजनक भविष्य हमारी जिम्मेदारी: विजय शर्मा ने पुनर्वासित युवाओं के भोजन, चिकित्सा सुविधा, आवास और प्रशिक्षण व्यवस्था को और बेहतर बनाने की बात कही, साथ ही कहा कि आपने हिंसा छोड़कर सही राह चुनी है, अब यह सरकार और समाज की जिम्मेदारी है कि आपको सम्मानजनक जीवन और भविष्य मिले.

सुकमा दौरे पर छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अधिकारियों को भी निर्देश: उपमुख्यमंत्री शर्मा ने युवाओं से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी ली और केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर सीधा फीडबैक मांगा. युवाओं ने भोजन, दस्तावेज़ और परिवार से मुलाकात संबंधित मुद्दे रखे, जिन पर उपमुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए.

सुकमा: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा शनिवार शाम सुकमा स्थित पुनर्वास केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुए युवाओं के साथ जमीन पर बैठकर चौपाल लगाई. युवाओं ने भी बिना झिझक अपने अनुभव, समस्याएं और भविष्य की उम्मीदें साझा कीं.

जरूरी दस्तावेज बनाने की तैयारी: पुनर्वासित युवाओं की सबसे बड़ी समस्या आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसे दस्तावेजों के अभाव को लेकर थी. इस पर उपमुख्यमंत्री शर्मा ने तत्काल जिला प्रशासन को दस्तावेज निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए. दस्तावेज प्रक्रिया के दौरान उपमुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठकर निरीक्षण भी करते रहे.

हथियार छोड़कर पुनर्वास केंद्र में ट्रेनिंग ले रहे युवाओं से की बात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सामूहिक विवाह के तहत सहायता भी: विजय शर्मा ने पुनर्वासित युवाओं के परिवारजनों से मिलने की व्यवस्था में छूट देने और जेल में परिजनों से मिलने की सुविधा देने की घोषणा की. आगे उन्होंने कहा कि यदि कोई युवा विवाह करना चाहता है, तो सरकार सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत सहायता करेगी.

रायपुर भ्रमण का ऐलान: युवाओं को आगे लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था को समझाने के लिए रायपुर भ्रमण कराने का ऐलान विजय शर्मा ने किया. विधानसभा सत्र के दौरान उन्हें रायपुर घुमाया जाएगा. साथ ही पुनर्वास केंद्र में विशेष मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे.

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने जिला प्रशासन को दस्तावेज निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आत्मनिर्भर बन रहे युवा: हथियार छोड़ने वाले युवाओं को अब पुनर्वास केंद्र में राजमिस्त्री, कृषि उद्यम, सिलाई और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं. इससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे. सरकार की पुनर्वास नीति के तहत इन्हें दीर्घकालिक रोजगार और जीवनयापन सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है.

इस अवसर पर एडीजी विवेकानंद सिन्हा, आईजी सुन्दरराज पी., कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, एसपी किरण चव्हाण समेत कई अधिकारी रहे.