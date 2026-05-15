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सुशासन तिहार: कबीरधाम के सुदूर वनांचल पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, शिविर में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

सुशासन तिहार: कबीरधाम के सुदूर वनांचल पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वनांचल क्षेत्रों का समग्र विकास और लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की लगातार निगरानी करने के निर्देश भी दिए.

कबीरधाम: जिले के सुदूर वनांचल और बैगा बाहुल्य क्षेत्र तरेगांव जंगल में आयोजित सुशासन तिहार समाधान शिविर में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और कई मामलों में अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार सरकार और जनता के बीच भरोसा और संवाद मजबूत करने का माध्यम है. सरकार गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है.

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से कुसुमघटा- बैजलपुर- राजानवांगांव समूह जल प्रदाय योजना बनाई जा रही है. इस योजना के जरिए 66 गांवों तक पेयजल पहुंचाया जाएगा. इससे वनांचल क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को राहत मिलेगी.

50 करोड़ की नहर परियोजना से किसानों को फायदा

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्षीरपानी मध्यम परियोजना के नहर विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा की है. इससे 19 गांवों के किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी और खेती को बड़ा लाभ होगा.

तरेगांव जंगल क्लस्टर में 5000 से ज्यादा आवास स्वीकृत

उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार बनने के बाद गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया. तरेगांव जंगल क्लस्टर के 26 गांवों में 5000 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं और कई निर्माणाधीन हैं.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सरकार की योजनाएं बताईं, समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पीएम जनमन योजना से बनेंगी नई सड़कें

उन्होंने बताया कि पीएम जनमन योजना के तहत पहली बार विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में बारहमासी सड़कें बनाई जा रही हैं. इसमें तरेगांव जंगल क्षेत्र में 35.80 करोड़ रुपए से 14 सड़कें स्वीकृत हुई जिसकी कुल लंबाई 51.4 किलोमीटर है. फेस-04 में 11.53 करोड़ रुपए से 5 और सड़कें मंजूर हुई. इन परियोजनाओं से वनांचल क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा.

स्वास्थ्य सुविधाओं को मिली मजबूती

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया गया है. इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए की लागत से नया भवन स्वीकृत किया गया है. इससे ग्रामीणों को बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी.

महतारी वंदन योजना से महिलाओं को आर्थिक सहायता

उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत अब तक 27 किश्तें जारी की जा चुकी हैं और लाभार्थी महिलाओं को 27-27 हजार रुपए मिल चुके हैं. साथ ही हर पंचायत में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है, ताकि महिलाओं को पैसे निकालने दूर न जाना पड़े. तरेगांव जंगल में महिला समूहों के लिए महतारी सदन भी स्वीकृत किया गया है.

महिला समूहों को स्वरोजगार बढ़ाने की अपील

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने महिला स्व सहायता समूहों से स्वरोजगार गतिविधियां बढ़ाने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में महिला समूह शटरिंग प्लेट किराए पर देकर और निर्माण सामग्री सप्लाई कर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं. इस मॉडल को वनांचल क्षेत्रों में भी बढ़ाने की जरूरत है.