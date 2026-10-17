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एको दिन गड़बड़ी पकड़ाही ता मुरकुटा जाबे, किसान मन ला काम होना चाही: विजय शर्मा

विजय शर्मा ( ETV Bharat )

कवर्धा: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा शुक्रवार को अपने गृह जिले कबीरधार के दौरे पर रहे. एसडीएम दफ्तर के लोकार्पण कार्यक्र में पहुंचे डिप्टी सीएम ने किसानों से सीधा संवाद किया. डिप्टी सीएम ने किसानों से कहा कि वो अपना काम कराने के लिए किसी भी अधिकारी और कर्मचारी पर रिश्वत देने का दबाव नहीं बनाएं. इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने उन चंद अफसरों और कर्मचारियों को भी सख्त हिदायत देते हुए कहा, आप किसानों से उनके काम के लिए किसी भी तरह की रिश्वत न मांगें. साथ ही किसानों के काम जल्द से जल्द नियमपूर्वक पूरे कराएं. जो भी लोग किसानों से रिश्वत की मांग करते हैं उनपर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी इस बात की चेतावनी विजय शर्मा ने दी.

गड़बड़ी पकड़ाही ता मुरकुटा जाबे: विजय शर्मा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कल लोहारा में दिया गया बयान अब तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा का जो बयान सुर्खियों में है, वो विजय शर्मा ने कल एक कार्यक्रम के दौरान दिया है. विजय शर्मा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को किसानों से रिश्वत मांगने के मामले में सख्त चेतावनी जारी की है. विजय शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि किसानों से काम के बदले पैसे मांगने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. इस दौरान विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़िया में कहा, “एकात-एक दिन मुरकीटा जाबे”, जिसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है.