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कवर्धा किसानों को राहत, उप मुख्यमंत्री शर्मा ने 8.10 करोड़ की नहर लाइनिंग परियोजना का किया शुभारंभ

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने 8.10 करोड़ की नहर लाइनिंग परियोजना का किया शुभारंभ ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा: जिले के बोड़ला क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने ग्राम सारंगपुर में 8.10 करोड़ रुपये की लागत से राम्हेपुर वितरक नहर और उससे जुड़ी नन्हीं नहरों (माइनर नहर) की सी.सी. लाइनिंग का भूमि पूजन किया.

इस परियोजना के पूरा होने पर 1540 एकड़ क्षेत्र में किसानों को पानी मिलेगा. पहले यहां लगभग 1045 एकड़ में ही सिंचाई होती थी. अब 495 एकड़ की अतिरिक्त जमीन भी सिंचाई से जुड़ जाएगी. इससे किसानों की फसल और आमदनी बढ़ने की उम्मीद है.

कवर्धा: जिले के बोड़ला क्षेत्र के किसानों के लिए खुशखबरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नहरों का कायाकल्प

कुल लगभग 13.65 किलोमीटर लंबी नहरों का सुधार और सी.सी. लाइनिंग किया जाएगा. इसके अलावा नहरों में जरूरी पक्के निर्माण और मरम्मत भी की जाएगी, ताकि जल प्रवाह सुचारू और नहर मजबूत हो.

राम्हेपुर वितरक नहर- 4650 मीटर

सिल्हाटी माइनर-1- 1230 मीटर

सिल्हाटी माइनर-2- 1680 मीटर

बघरा माइनर- 780 मीटर

राम्हेपुर टेल माइनर (दांयी और बांयी)- 5310 मीटर

राम्हेपुर नहर लाइनिंग से 1540 एकड़ में पहुंचेगा पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

6 गांवों के किसानों को मिलेगा लाभ

इस योजना से सीधे तौर पर मानिकपुर, सिल्हाटी, बघरा, सारंगपुर कला, सिंधनुपरी और राम्हेपुर कला के किसान लाभान्वित होंगे. नहरों की मजबूती से इन्हें सिंचाई के लिए वैकल्पिक साधनों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार किसानों, गांव और गरीबों पर ध्यान दे रही है. नहरों की लाइनिंग से पानी का रिसाव रुकेगा, जल संरक्षण होगा और पानी नहरों के अंतिम छोर तक पहुंचेगा.- विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री

विजय शर्मा ने अधिकारियों को कार्य समय और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

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