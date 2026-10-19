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कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भक्तिमय अंदाज, हाथों में मंजीरा लेकर जसगीत मंडली का दिया साथ, ई-रिक्शा में बैठकर पहुंचे दरबार

हाथों में मंजीरा थामकर ग्रामीणों के साथ जसगीत गाने लगे विजय शर्मा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा. शारदीय नवरात्रि पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा का भक्तिमय अंदाज देखने को मिला. पहले तो ई रिक्शा में गांव का भ्रमण किया और उसके बाद दुर्गा पूजन और ज्योति कलश पूजन कार्य़क्रम में वे शामिल हुए. इस दौरान जसगीत मंडली के साथ ना सिर्फ वे बैठे बल्कि हाथों में मंजीरा लेकर मंडली का पूरा साथ दिया.

विजय शर्मा ई-रिक्शा में बैठकर पहुंचे दरबार, हाथों में मंजीरा लेकर किया जसगीत (ETV BHARAT CHHATTISGARH) भजन-कीर्तन कर लिया आनंद बीती रात उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम जिले के ग्राम ढोंघा और कोडार में आयोजित मां दुर्गा पूजन एवं ज्योति कलश पूजन कार्यक्रमों में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने माता के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की. भजन-कीर्तन के बीच उन्होंने स्वयं हाथों में मंजीरा थाम लिया और ग्रामीणों के साथ जसगीत गाने लगे. ढोलक, झांझ और मंजीरे की थाप पर वे भक्ति रस में झूमते नजर आए. माता के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया.