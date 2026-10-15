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लोहारा कॉलेज में 30 लाख के अतिरिक्त कक्ष का डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया भूमिपूजन

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छात्रों से सीधे बात की और उन्हें अपना लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया.

DEPUTY CM VIJAY SHARMA
डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 15, 2026 at 11:15 AM IST

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कवर्धा: कबीरधाम जिले में उच्च शिक्षा की अधोसंरचना मजबूत करने और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जा रही है. उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने सहसपुर लोहारा स्थित शासकीय गजानंद माधव मुक्तिबोध महाविद्यालय में 30 लाख रुपये की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्ष का भूमिपूजन किया. इस दौरान उन्होंने 15 लाख रुपये की लागत से बाउंड्रीवॉल और 5 लाख रुपये की लागत से बालिका शौचालय निर्माण कराने की घोषणा भी की। वहीं, युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अनुशासन, मेहनत और आधुनिक तकनीक के सही उपयोग का संदेश दिया.

कॉलेज में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विद्यार्थियों से सीधे बात की और उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि कॉलेज जीवन करियर निर्माण का महत्वपूर्ण पड़ाव है. विद्यार्थियों को अनुशासन में रहकर स्पष्ट लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए. परिणाम की चिंता करने के बजाय मेहनत पर ध्यान देना सफलता की राह आसान बनाता है.

उप मुख्यमंत्री ने आधुनिक तकनीक के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को नई तकनीकों को सीखना चाहिए, लेकिन उनका उपयोग समझदारी से करना भी जरूरी है. तकनीक को अपनी क्षमता बढ़ाने का माध्यम बनाएं, न कि उसके अधीन हो जाएं.

उन्होंने बताया कि कवर्धा क्षेत्र के स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं. इसी दिशा में अब महाविद्यालयों में भी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जाएगा. इससे विद्यार्थियों को पीएससी, एसएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता मिल सकेगी.

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