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लोहारा कॉलेज में 30 लाख के अतिरिक्त कक्ष का डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया भूमिपूजन

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कवर्धा: कबीरधाम जिले में उच्च शिक्षा की अधोसंरचना मजबूत करने और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जा रही है. उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने सहसपुर लोहारा स्थित शासकीय गजानंद माधव मुक्तिबोध महाविद्यालय में 30 लाख रुपये की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्ष का भूमिपूजन किया. इस दौरान उन्होंने 15 लाख रुपये की लागत से बाउंड्रीवॉल और 5 लाख रुपये की लागत से बालिका शौचालय निर्माण कराने की घोषणा भी की। वहीं, युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अनुशासन, मेहनत और आधुनिक तकनीक के सही उपयोग का संदेश दिया.

कॉलेज में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विद्यार्थियों से सीधे बात की और उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि कॉलेज जीवन करियर निर्माण का महत्वपूर्ण पड़ाव है. विद्यार्थियों को अनुशासन में रहकर स्पष्ट लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए. परिणाम की चिंता करने के बजाय मेहनत पर ध्यान देना सफलता की राह आसान बनाता है.