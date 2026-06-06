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उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सुशासन तिहार में हुए शामिल, क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं

गृह मंत्री विजय शर्मा सोमवार को सुशासन तिहार में शामिल हुए. इस दौरान उनसे मिलने वालों की भीड़ लग गई.

SUSHASAN TIHAR KAWARDHA
विजय शर्मा सुशासन तिहार (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 6, 2026 at 9:59 AM IST

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कवर्धा: उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बोड़ला नगर पंचायत में आयोजित सुशासन तिहार में शामिल होकर आमजन की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने विभिन्न हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी वितरित किया.

बोड़ला को विकास की सौगात

सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बोड़ला क्षेत्र में हाल ही में 7 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया गया है, जबकि 1.50 करोड़ रुपये की लागत से तालाब सौंदर्यीकरण की स्वीकृति भी मिली है.

कवर्धा में विजय शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण वर्तमान के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के बेहतर स्वास्थ्य की मजबूत नींव बनेगा. तरेगांव जंगल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 2.50 करोड़ रुपये की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नत किया जाएगा, वहीं राजा नवागांव के उप स्वास्थ्य केंद्र को 75 लाख रुपये की लागत से पीएचसी में अपग्रेड किया जाएगा.

सुशासन तिहार के माध्यम से लोगों से मिलने का अवसर मिल रहा है. बहुत सारी कार्ययोजनाओं का अवसर मिल रहा है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

बैगा बहुल क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम जनमन योजना के तहत बैगा बहुल क्षेत्रों में 56 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके हैं. वहीं पीएमजीएसवाई फेज-4 के अंतर्गत बोड़ला विकासखंड में 16 नई सड़कों का निर्माण जारी है.

SUSHASAN TIHAR KAWARDHA
सुशासन तिहार में विजय शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

उन्होंने कहा कि प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में देशभर में अग्रणी स्थान हासिल किया है. पिछले ढाई वर्षों में छत्तीसगढ़ में 10.60 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं. साथ ही महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है. कार्यक्रम में विधायक, जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे.

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