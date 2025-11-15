Bihar Election Results 2025

16 अनुसूचित जिलों के 100 पेसा ग्रामों का चयन, आत्मनिर्भर गांव के विकास के लिए तेजी से हो काम- विजय शर्मा

पेसा ग्रामों के विकास पर विशेष जोर. ग्रामों की सीमाओं, पंचायत निधि, गांवों के अधिकार को लेकर जागरूक करने की तैयारी

Tribal village development
16 अनुसूचित जिलों के 100 पेसा ग्रामों का चयन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 15, 2025 at 4:41 PM IST

रायपुर: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पेसा अधिनियम 1996 और वन संसाधन अधिकार अधिनियम 2006 को और प्रभावी बनाने के लिए पेसा ग्रामों में पारंपरिक सीमाओं को शामिल करना जरूरी है. ग्राम पंचायतों को अधिकार है कि वे आपसी सामंजस्य से अपने ग्राम की सीमाएं तय करें. अभी तक राज्य के 16 अनुसूचित जिलों के 100 पेसा ग्रामों का चयन कर उनमें युवाओं को ग्राम विकास में सहभागी बनाने के लिए चयन किया गया है.

ग्रामों में नियमों और जागरूकता अभियान: पेसा ग्रामों में नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए. विशेष रूप से 5-5 ग्रामों का चयन कर ग्रामीणों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी और अफवाहों से बचाया जाएगा.

गांव की परंपराओं और दस्तावेज़ीकरण: समाजशास्त्र से जुड़े विश्वविद्यालयों के छात्रों की मदद से पेसा ग्रामों का सर्वे होगा. साथ ही गांव की परंपराओं, रूढ़ियों और पद्धतियों का दस्तावेज़ तैयार किया जाएगा.

ग्रामों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार: विजय शर्मा ने पेसा ग्रामों को पंचायत निधि और ग्राम सभा कोष के सही उपयोग के लिए नियम बनाने को कहा है. प्रत्येक ग्राम को अलग कार्यालय, खाता, कोष और लेटर हेड दिया जाएगा. लघु वनोपजों के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के अधिकार भी ग्रामों को मिलेंगे.

डिजिटल रिकॉर्ड और नियमों का संशोधन: पेसा ग्रामों के निर्णय डिजिटल रिकॉर्ड में रखने के लिए ‘निर्णय ऐप’ और ‘सभागार ऐप’ का प्रयोग करने को कहा गया. वनाधिकार अधिनियम और पेसा अधिनियम के नियमों में सुधार कर ग्रामों को अधिक सशक्त बनाया जाएगा. साथ ही राज्य स्तरीय कार्ययोजना समिति बनाई जाएगी, जो विभागों के नियमों में समन्वय करेगी. जिला स्तरीय पेसा निगरानी समिति को भी फिर सक्रिय किया जाएगा.

वनांचल विज्ञान केंद्र में युवाओं को रोजगार: वनांचल विज्ञान केंद्र में पेसा ग्रामों के वनोपजों के प्रसंस्करण, संग्रहण और विपणन के आधुनिक तरीकों के बारे में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिलें.

100 ग्रामों के युवाओं का चयन: राज्य के 16 अनुसूचित जिलों के 100 पेसा ग्रामों के युवाओं को ग्राम विकास में भागीदारी के लिए चुना गया है. ये युवा ग्रामीणों को पीएम आवास, पीएम किसान, आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे. आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी जैसे दस्तावेज बनाने में भी मदद करेंगे.

आत्मनिर्भर गांव का लक्ष्य: उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाना मुख्य उद्देश्य है. जब ग्रामीण अपने ग्राम के विकास के लिए स्वयं काम करेंगे, तो विकास उनकी आवश्यकताओं और मनोभाव के अनुसार होगा. सुकमा, बीजापुर और अबूझमाड़ क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी.

