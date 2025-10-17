ETV Bharat / state

हिड़मा-देवा के सवाल पर बोले डिप्टी सीएम विजय शर्मा- सरकार लाल कालीन बिछाकर स्वागत के लिए तैयार

आज की घटना मील का पत्थर: 210 नक्सलियों के हथियार छोड़ने के पीछे सतीश (माओवादी रूपेश) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. सशस्त्र माओवाद को छोड़कर लोकतांत्रिक तरीके से सामने आना का इन लोगों ने फैसला लिया है. विजय शर्मा ने कहा कि, मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी उनका स्वागत किया है. अमित शाह ने कहा है कि बस्तर को लाल आतंक से मुक्त करने में आज ही यह घटना मील का पत्थर साबित होगी.

जगदलपुर: 210 नक्सलियों के हिंसा का रास्ता छोड़ने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कई बातें स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि, यह पुनर्वास है पुनर्वास से नया जीवन है. यह कोई आत्मसमर्पण या सरेंडर नहीं है. वहीं हिड़मा-देवा या बाकी नक्सलियों के सरेंडर को लेकर कहा कि, किसी एक नक्सल लीडर की बात नहीं है, ये पुनर्वास है, नया जीवन है. सरकार लाल कालीन बिछाकर तैयार है स्वागत के लिए.

जैसे चीन में माओवाद की सरकार है वैसा बस्तर में नहीं है. जब पंचायत की अनुमति नहीं होने पर टाटा को भी भागना पड़ता है. यह लोकतंत्र है सभी कार्य लोकतांत्रिक तरीके से होगा. जो भी माओवादी पुनर्वास करना चाहते हैं उनका स्वागत लाल कालीन से होगा.- विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री

हिड़मा-देवा के सवाल पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हथियार की जगह हाथों में संविधान: विजय शर्मा ने आगे कहा कि, आज का यह कितना सुखद अनुभव है कि आज जिनके हाथों में हथियार थे उनके हाथों में संविधान की किताब है. संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो गए हैं. अपने समाज के क्षेत्र के विकास के लिए आज शांति पूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा वापस आया है. अब खून नहीं बहेगा बस्तर में इस भाव के साथ सभी आगे बढ़ रहे हैं. बहुत सहीं समय में बड़ा निर्णय लिया है.

हिड़मा पर क्या बोले?: जब विजय शर्मा से पूछा गया कि, बटालियन नंबर-1 अभी भी एक्टिव है, हिड़मा-देवा को लेकर क्या संदेश है? इस पर उन्होंने कहा कि, ये किसी एक व्यक्ति या मुखिया का ये मसला नहीं है. आप मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं तो सरकार सरकार लाल कालीन बिछाकर स्वागत के लिए तैयार है. सभी के लिए यही संदेश हैं.

विजय शर्मा ने हथियार छोड़ने वाले नक्सलियों के वापस जाने के सवाल पर कहा कि, आज तक बस्तर की जनता ने नहीं देखा है कि जिन्होंने पुनर्वास किया है और वापस जाकर उन्हीं कामों को किया हो. बस्तर में एक भी प्रकरण नहीं दर्ज हुया है. इन नक्सलियों ने पुनर्वास कर सैकड़ों जानें बचा ली है. सभी लोगों के घर हैं. जिसका स्किल डेवलपमेंट का काम होगा उस हिसाब से सरकार काम करेगी. इनाम की राशि भी निसंदेह नियम के अनुसार होगी.