ETV Bharat / state

विजय शर्मा बोले- तेजस्वी का नौकरी वाला वादा सिर्फ सत्ता पाने के लिए, राहुल गांधी के फेक वोटिंग बयान पर भी दिया जवाब

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि, राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. इसका विजय शर्मा ने समर्थन किया.

DEPUTY CM VIJAY SHARMA STATEMENT
विजय शर्मा बोले- तेजस्वी का नौकरी वाला वादा सिर्फ सत्ता पाने के लिए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 6, 2025 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बिहार चुनाव समेत कई मुद्दों पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी. तेजस्वी यादव के नौकरी वाले वादे का साथ ही राहुल गांधी के फेक वोटिंग जैसे दावों पर भी अपनी बात रखी.

बिहार चुनाव और तेजस्वी यादव पर टिप्पणी: विजय शर्मा ने बिहार चुनाव पर कहा कि तेजस्वी यादव बिना सोच-समझ के वादे कर रहे हैं. तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे, यानी 2 करोड़ नौकरियां देंगे. यह वादा पूरी तरह अव्यवहारिक है. जनता अब समझ चुकी है कि यह सब सिर्फ सत्ता पाने के लिए कहा जा रहा है.

गृहमंत्री विजय शर्मा ने बिहार चुनाव समेत कई मुद्दों पर बात रखी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राहुल गांधी के फेक वोटिंग वाले बयान पर प्रतिक्रिया: राहुल गांधी पर विजय शर्मा ने कहा कि, SIR इसलिए ही तो होता है. अगर मतदाता सूची का शुद्धिकरण (Voter List Purification) हो, तो ऐसे आरोपों की जरूरत नहीं पड़ेगी. राहुल गांधी जी को SIR (Special Intensive Revision (SIR) का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ही मतदाता सूची सही होती है.

सेना और राजनीति पर बोले विजय शर्मा: विजय शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को सेना को राजनीति से जोड़ना बंद करना चाहिए. उन्होंने कहा, सेना का धर्म केवल सैन्यधर्म है. राहुल गांधी बड़े नेता हैं, लेकिन उन्हें भारत के संस्थानों और सेना का सम्मान करना चाहिए. सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या किसी भी सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाना देश की गरिमा को ठेस पहुंचाता है.”

नक्सलवाद पर कड़ा संदेश: राज्योत्सव के समापन पर उपराष्ट्रपति ने नक्सलियों को हथियार छोड़ने की अपील की थी. इस पर विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों नक्सलियों के पुनर्वास के पक्ष में हैं. पूरा भारत यही अपील कर रहा है. जो नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उनका स्वागत है. जो हथियार लेकर हिंसा करेंगे, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

जवानों के शौर्य से बस्तर होगा लाल आतंक से मुक्त: डिप्टी सीएम विजय शर्मा
गृह मंत्री विजय शर्मा का कांग्रेस पर हमला, प्रधानमंत्री आवास, घुसपैठ और संगठन पर साधा निशाना
हथियार लेकर घूम रहे माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन रहेगा जारी, कई माओवादियों से बातचीत जारी: विजय शर्मा

TAGGED:

DEPUTY CM VIJAY SHARMA
गृहमंत्री विजय शर्मा
बिहार चुनाव
DEPUTY CM VIJAY SHARMA STATEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.