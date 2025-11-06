विजय शर्मा बोले- तेजस्वी का नौकरी वाला वादा सिर्फ सत्ता पाने के लिए, राहुल गांधी के फेक वोटिंग बयान पर भी दिया जवाब
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि, राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. इसका विजय शर्मा ने समर्थन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2025 at 2:48 PM IST
रायपुर: प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बिहार चुनाव समेत कई मुद्दों पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी. तेजस्वी यादव के नौकरी वाले वादे का साथ ही राहुल गांधी के फेक वोटिंग जैसे दावों पर भी अपनी बात रखी.
बिहार चुनाव और तेजस्वी यादव पर टिप्पणी: विजय शर्मा ने बिहार चुनाव पर कहा कि तेजस्वी यादव बिना सोच-समझ के वादे कर रहे हैं. तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे, यानी 2 करोड़ नौकरियां देंगे. यह वादा पूरी तरह अव्यवहारिक है. जनता अब समझ चुकी है कि यह सब सिर्फ सत्ता पाने के लिए कहा जा रहा है.
राहुल गांधी के फेक वोटिंग वाले बयान पर प्रतिक्रिया: राहुल गांधी पर विजय शर्मा ने कहा कि, SIR इसलिए ही तो होता है. अगर मतदाता सूची का शुद्धिकरण (Voter List Purification) हो, तो ऐसे आरोपों की जरूरत नहीं पड़ेगी. राहुल गांधी जी को SIR (Special Intensive Revision (SIR) का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ही मतदाता सूची सही होती है.
सेना और राजनीति पर बोले विजय शर्मा: विजय शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को सेना को राजनीति से जोड़ना बंद करना चाहिए. उन्होंने कहा, सेना का धर्म केवल सैन्यधर्म है. राहुल गांधी बड़े नेता हैं, लेकिन उन्हें भारत के संस्थानों और सेना का सम्मान करना चाहिए. सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या किसी भी सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाना देश की गरिमा को ठेस पहुंचाता है.”
नक्सलवाद पर कड़ा संदेश: राज्योत्सव के समापन पर उपराष्ट्रपति ने नक्सलियों को हथियार छोड़ने की अपील की थी. इस पर विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों नक्सलियों के पुनर्वास के पक्ष में हैं. पूरा भारत यही अपील कर रहा है. जो नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उनका स्वागत है. जो हथियार लेकर हिंसा करेंगे, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.