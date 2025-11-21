विजय शर्मा का हिड़मा एनकाउंटर और धर्मांतरण कानून पर बयान, कहा निर्दोषों का जब खून बहा तब चुप क्यों थे लोग
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने हिड़मा की मौत के बाद हो रही राजनीति और धर्मांतरण को लेकर बनने वाले कानून पर बयान दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2025 at 6:06 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजनीति में शुक्रवार का दिन डिप्टी सीएम विजय शर्मा के नाम रहा. धर्मांतरण , हिड़मा एनकाउंटर और दिग्विजय सिंह को लेकर विजय शर्मा में बेबाक बात की. गृहमंत्री विजय शर्मा ने पुष्टि की कि राज्य सरकार धर्मांतरण के खिलाफ सख्त और प्रभावी कानून लाने जा रही है. दिसंबर में आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र में नया धर्मांतरण कानून पेश किया जाएगा, जिसमें जबरन, छल-कपट या प्रलोभन के आधार पर होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान होंगे. विजय शर्मा के इस बयान के बाद इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति में फिर से हलचल बढ़ गई है.
हिड़मा की मौत पर दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर पलटवार : हिड़मा की मौत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट पर विजय शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी.उन्होंने कहा कि आज हिड़मा के लिए सवाल उठाने वाले ताड़मेटला में शहीद हुए जवानों पर चुप क्यों थे?. उन्होंने याद दिलाया कि बस्तर में आठ महीने के बच्चे की नृशंस हत्या पर भी ऐसे लोग मौन रहे, जबकि झीरम घाटी में शीर्ष नेताओं की हत्या पर भी उन्होंने कोई संवेदना व्यक्त नहीं की.
ऐसे बयान नक्सल पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसे हैं.ऐसे लोगों को नक्सल प्रभावित परिवारों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए, ऐसे लोगों पर धिक्कार है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम
DGP कॉन्फ्रेंस नवाचार आधारित पुलिसिंग को मिलेगी मजबूती : रायपुर में आयोजित DGP कॉन्फ्रेंस के बारे में उपमुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में इस बार डीजीपी कॉन्फ्रेंस बेहद खास होने जा रही है. देशभर के डीजीपी और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री के शामिल होंगे. इसमें सुरक्षा व्यवस्थाओं, नक्सल उन्मूलन रणनीति और राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा पर बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है.
ये आयोजन हर वर्ष अलग-अलग प्रदेशों में होता है, इस बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है. इसका फोकस पुलिसिंग में नए नवाचारों को साझा करना है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नवाचारों की जानकारी सभी जिलों और यूनिट तक पहुंचे. इसी उद्देश्य से यह कॉन्फ्रेंस अहम है.उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था को आधुनिक तकनीक, बेहतर रणनीति और नवाचार आधारित मॉड्यूल से और अधिक मजबूत किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य कानून-व्यवस्था को अगले स्तर पर ले जाना है.
