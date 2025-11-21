ETV Bharat / state

विजय शर्मा का हिड़मा एनकाउंटर और धर्मांतरण कानून पर बयान, कहा निर्दोषों का जब खून बहा तब चुप क्यों थे लोग

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजनीति में शुक्रवार का दिन डिप्टी सीएम विजय शर्मा के नाम रहा. धर्मांतरण , हिड़मा एनकाउंटर और दिग्विजय सिंह को लेकर विजय शर्मा में बेबाक बात की. गृहमंत्री विजय शर्मा ने पुष्टि की कि राज्य सरकार धर्मांतरण के खिलाफ सख्त और प्रभावी कानून लाने जा रही है. दिसंबर में आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र में नया धर्मांतरण कानून पेश किया जाएगा, जिसमें जबरन, छल-कपट या प्रलोभन के आधार पर होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान होंगे. विजय शर्मा के इस बयान के बाद इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति में फिर से हलचल बढ़ गई है.





हिड़मा की मौत पर दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर पलटवार : हिड़मा की मौत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट पर विजय शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी.उन्होंने कहा कि आज हिड़मा के लिए सवाल उठाने वाले ताड़मेटला में शहीद हुए जवानों पर चुप क्यों थे?. उन्होंने याद दिलाया कि बस्तर में आठ महीने के बच्चे की नृशंस हत्या पर भी ऐसे लोग मौन रहे, जबकि झीरम घाटी में शीर्ष नेताओं की हत्या पर भी उन्होंने कोई संवेदना व्यक्त नहीं की.

