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जनजातीय गौरव दिवस: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा- जनजातीय समाज का योगदान भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय

संरक्षण और जनजातीय परिवारों का विकास सरकार की प्राथमिकता- विजय शर्मा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: जनजातीय गौरव दिवस को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकार और विकास के लिए लगातार काम कर रही है. प्रदेश में जनजातीय समाज के बेहतर भविष्य के लिए सुरक्षा, विश्वास और विकास को सबसे महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है. साथ ही कहा कि जनजातीय समाज का गौरव तभी सुरक्षित रहेगा, जब उसे भयमुक्त वातावरण, बेहतर सुविधाएं और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे.

भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों पर आगे बढ़ने का संकल्प भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय समाज के स्वाभिमान, अधिकार और संघर्ष के प्रतीक हैं. उनकी जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है. डिप्टी सीएम ने कहा कि इसका उद्देश्य जनजातीय नायकों के योगदान को याद करने के साथ उनके सपनों के अनुरूप सम्मानजनक और समान अवसर वाला समाज बनाना है. छत्तीसगढ़ की पहचान बस्तर से सरगुजा तक फैली जनजातीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी है. इनका संरक्षण और जनजातीय परिवारों का विकास सरकार की प्राथमिकता है.