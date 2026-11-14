जनजातीय गौरव दिवस: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा- जनजातीय समाज का योगदान भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय
संरक्षण और जनजातीय परिवारों का विकास सरकार की प्राथमिकता- विजय शर्मा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 9:01 PM IST
रायपुर: जनजातीय गौरव दिवस को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकार और विकास के लिए लगातार काम कर रही है. प्रदेश में जनजातीय समाज के बेहतर भविष्य के लिए सुरक्षा, विश्वास और विकास को सबसे महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है. साथ ही कहा कि जनजातीय समाज का गौरव तभी सुरक्षित रहेगा, जब उसे भयमुक्त वातावरण, बेहतर सुविधाएं और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे.
भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों पर आगे बढ़ने का संकल्प
भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय समाज के स्वाभिमान, अधिकार और संघर्ष के प्रतीक हैं. उनकी जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है. डिप्टी सीएम ने कहा कि इसका उद्देश्य जनजातीय नायकों के योगदान को याद करने के साथ उनके सपनों के अनुरूप सम्मानजनक और समान अवसर वाला समाज बनाना है. छत्तीसगढ़ की पहचान बस्तर से सरगुजा तक फैली जनजातीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी है. इनका संरक्षण और जनजातीय परिवारों का विकास सरकार की प्राथमिकता है.
नक्सल हिंसा से मुक्ति के बाद विकास को गति
डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि बस्तर और अबूझमाड़ के कई क्षेत्रों ने लंबे समय तक माओवादी हिंसा का सामना किया. इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसी सुविधाएं प्रभावित हुईं. 31 मार्च 2026 को देश से सशस्त्र नक्सलवाद के उन्मूलन का निर्धारित लक्ष्य हासिल होना एक बड़ा पड़ाव रहा. केंद्र और राज्य सरकार, सुरक्षा बलों के साहस और समर्पण से अब प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास की नई संभावनाएं बन रही हैं. सरकार का प्रयास है कि दूरस्थ गांवों तक सड़क, पुल, बिजली, संचार और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचें. हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने वाले लोगों को भी पुनर्वास, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं.
पीएम-जनमन से विशेष पिछड़ी जनजातियों को लाभ
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) चलाया जा रहा है. जून 2026 तक छत्तीसगढ़ के 1,463 गांवों और 2,198 बसाहटों की लगभग 2.35 लाख आबादी इस अभियान के दायरे में शामिल थी.
इस योजना के तहत 33,847 आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 22,907 पूरे हो चुके थे. ग्रामीण सड़कों के लिए स्वीकृत 2,901.95 किलोमीटर में से 1,796 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा किया गया. वहीं 1,422 गांवों में पेयजल कार्य स्वीकृत हुए और 500 गांवों को पेयजल सुविधा से संतृप्त किया गया.
जनजातीय परिवारों को मिल रहे पक्के आवास
विजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना और पीएम-जनमन के तहत राज्य में स्वीकृत कुल 25.28 लाख आवासों में से 9.86 लाख यानी 39.01% आवास जनजातीय परिवारों के लिए हैं. वहीं पूरे हो चुके 21.31 लाख आवासों में 7.89 लाख यानी 37.03% आवास जनजातीय वर्ग के परिवारों के हैं.
पीएम-जनमन ग्रामीण संपर्क योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ को 259 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए. इसके अलावा 100 पुलों के निर्माण के लिए 375.71 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है.
जनजातीय क्षेत्रों का विकास स्थानीय जरूरतों के अनुसार होना चाहिए. इसके लिए ग्रामसभा और ग्राम पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है. पेसा नियम 2022 के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं को स्थानीय संसाधनों, परंपराओं और सामुदायिक फैसलों में भागीदारी का अधिकार मिला है. सरकार चाहती है कि गांव के विकास की प्राथमिकताएं वहां के लोग खुद तय करें.- विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री
महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर
विजय शर्मा ने बिहान योजना की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तहत स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है. महिलाएं बचत, कृषि, पशुपालन और छोटे व्यवसायों से जुड़ रही हैं. सोलर दीदी पहल के तहत 19 सामुदायिक संगठनों को सोलर विक्रेता के रूप में पंजीकृत किया गया है. वहीं 756 महिलाओं को प्रशिक्षण और सहयोग के लिए चिह्नित किया गया है.
महुआ, इमली, तेंदूपत्ता, चार, कोदो-कुटकी और अन्य स्थानीय उत्पादों के बेहतर मूल्य, प्रसंस्करण और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि गांवों में ही रोजगार और आय के साधन विकसित हों.
शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य प्राथमिकता
सरकार का लक्ष्य जनजातीय बच्चों को अच्छी शिक्षा, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है. स्थानीय भाषा और संस्कृति का सम्मान करते हुए आधुनिक शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे.
विजय शर्मा ने कहा कि योजनाओं की सफलता केवल बजट और निर्माण कार्यों से नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में आए बदलाव से तय होगी. जनजातीय समाज को केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास का भागीदार बनाना सरकार का संकल्प है.
उन्होंने कहा कि बस्तर से सरगुजा तक ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां जनजातीय समाज सुरक्षित रहे, उसकी संस्कृति और पहचान संरक्षित हो तथा नई पीढ़ी को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलें. यही भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.