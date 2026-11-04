राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल जवानों से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की मुलाकात, साहस और अनुशासन को सराहा
राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के वीर जवानों ने पूरे देश के सामने प्रदेश का नाम ऊंचा किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 10:52 PM IST
रायपुर: राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के वीर जवानों ने पूरे देश के सामने बस्तर के शौर्य को प्रदर्शित किया. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एकता नगर केवड़िया गुजरात से लौटे जवानों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया. उन्होंने परेड में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों को बधाई देते हुए उनके अनुभवों को जाना. विजय शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के सुरक्षा बलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और सभी के साथ भोजन किया.
छत्तीसगढ़ के जवानों ने प्रदेश का मान बढ़ाया
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित भव्य परेड में छत्तीसगढ़ के जवानों की सहभागिता पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है. उन्होंने जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि मैंने स्वयं इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा. जब हमारे जवान पूरे आत्मविश्वास, अनुशासन और गर्व के साथ कदम से कदम मिलाकर मार्च कर रहे थे, तब यह तस्वीरें हमें गर्व से भर दे रही थी.
हमारे जवान केवल एक परेड में हिस्सा नहीं ले रहे थे, बल्कि वे पूरे देश के सामने छत्तीसगढ़ के साहस, संघर्ष और बदलते बस्तर की नई पहचान प्रस्तुत कर रहे थे- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
बस्तर की महिला कमांडो का शानदार मार्च पास्ट
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि विशेष रूप से बस्तर फाइटर्स की महिला कमांडो ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि जिस आत्मविश्वास, जोश और दृढ़ता के साथ बस्तर की महिला कमांडो ने परेड में मार्च किया, वह अद्भुत था. उस क्षण वे केवल अपनी टुकड़ी का नेतृत्व नहीं कर रही थीं, बल्कि पूरे बस्तर की महिलाओं की शक्ति, साहस और आत्मसम्मान का प्रतिनिधित्व कर रही थीं.
जिन क्षेत्रों को कभी नक्सल हिंसा और भय के कारण जाना जाता था, आज उन्हीं क्षेत्रों की बेटियां पूरे देश के सामने अपने साहस और सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रही हैं. यह बदलते बस्तर की सबसे सुंदर और प्रेरणादायक तस्वीर है. बस्तर की इन बेटियों ने दिखा दिया है कि अवसर मिलने पर वे किसी भी चुनौती का सामना करने और देश का गौरव बढ़ाने में सक्षम हैं- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
एकता नगर की भव्यता ने जीता दिल
इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ की परेड टीम की अगुवाई करने वाले जवानों ने अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के लिए उन्होंने लगातार कठिन अभ्यास और मेहनत की थी. देश के विभिन्न सुरक्षा बलों के साथ एक ही मंच पर प्रदर्शन करना उनके लिए जीवन का अविस्मरणीय अनुभव रहा. अधिकारियों ने बताया कि एकता नगर की सुंदरता, भव्यता और वहां की व्यवस्थाएं उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक शानदार थीं. उन्होंने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ से उन्हें लगातार बधाइयां और शुभकामनाएं प्राप्त हुईं, जिससे उनका उत्साह कई गुना बढ़ गया.
बस्तर की विजयगाथा को राष्ट्रीय मंच पर किया प्रस्तुत
जवानों ने भावुक होकर बताया कि उनके लिए सबसे गर्व का क्षण वह था, जब पूरे देश के सामने छत्तीसगढ़ पुलिस और बस्तर के सुरक्षा बलों के योगदान को प्रस्तुत करने का अवसर मिला. उन्होंने कहा कि हमने पूरे गर्व के साथ देश को बताया कि किस प्रकार सभी ने मिलकर नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष किया और उसे समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाई. यह केवल परेड में शामिल होने का अवसर नहीं, बल्कि वर्षों के संघर्ष, साथियों के बलिदान और बस्तर में स्थापित हो रही शांति की विजयगाथा को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर था.
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अपने साहस, समर्पण और बलिदान से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ी है. आज उसी संघर्ष और सफलता की कहानी राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत होना छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है.
बस्तर आज भय और हिंसा के अतीत से निकलकर शांति, विश्वास और विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है. इस परिवर्तन में हमारे वीर जवानों की भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी. राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड में छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और एसटीएफ की सहभागिता ने पूरे देश को छत्तीसगढ़ के पराक्रम और मजबूत संकल्प का संदेश दिया है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
गुजरात के एकता नगर में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में डीएसपी बृज किशोर यादव ने संपूर्ण परेड के द्वितीय कमान अधिकारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई. वे वर्तमान में बीजापुर जिले के कुटरू में एसडीओपी के पद पर तैनात हैं.