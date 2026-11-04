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राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल जवानों से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की मुलाकात, साहस और अनुशासन को सराहा

जवानों संग डिप्टी सीएम विजय शर्मा ( ETV BHARAT )

रायपुर: राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के वीर जवानों ने पूरे देश के सामने बस्तर के शौर्य को प्रदर्शित किया. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एकता नगर केवड़िया गुजरात से लौटे जवानों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया. उन्होंने परेड में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों को बधाई देते हुए उनके अनुभवों को जाना. विजय शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के सुरक्षा बलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और सभी के साथ भोजन किया.

छत्तीसगढ़ के जवानों ने प्रदेश का मान बढ़ाया डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित भव्य परेड में छत्तीसगढ़ के जवानों की सहभागिता पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है. उन्होंने जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि मैंने स्वयं इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा. जब हमारे जवान पूरे आत्मविश्वास, अनुशासन और गर्व के साथ कदम से कदम मिलाकर मार्च कर रहे थे, तब यह तस्वीरें हमें गर्व से भर दे रही थी.