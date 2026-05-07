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सुशासन तिहार 2026 में जमीन पर बैठे डिप्टी सीएम विजय शर्मा, लोगों की समस्याओं का किया हल

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जमीन पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को मौके पर ही निराकरण के निर्देश दिए. 24 गांवों के क्लस्टर वाले इस शिविर में उन्होंने कहा कि समाधान शिविर शासन, प्रशासन और आमजन के बीच भरोसे का सेतु है, जहां लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए.

कवर्धा : पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद कवर्धा पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा का जोरदार स्वागत हुआ है. ठाकुर देव चौक में कार्यकर्ताओं ने विजय शर्मा को फूल मालाएं पहनाई. इसके साथ ही आतिशबाजी से उनका जोरदार स्वागत किया. इसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा सुशासन तिहार में शामिल हुए. वह ग्राम पंचायत बम्हनी में आयोजित सुशासन तिहार के समाधान शिविर में पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनीं.

कवर्धा दौरे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV BHARAT)

डिप्टी सीएम ने शिविर में 13 हितग्राहियों को पेंशन पत्र, 3 को आवास की चाबी, 25 को राशन कार्ड, 14 को जॉब कार्ड और 10 लोगों को आयुष्मान कार्ड बांटे. इसके अलावा किसानों को कृषि ऋण चेक और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित बांटे गए. कक्षा 12वीं में 92.2 प्रतिशत अंक लाने वाले छात्र खेमलाल गंधर्व का भी डिप्टी सीएम ने सम्मान किया.

पीएम आवास योजना की डिप्टी सीएम ने दी जानकारी

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ मकान नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के सपनों को पूरा करने का माध्यम है. उन्होंने बताया कि बम्हनी सेक्टर की 24 पंचायतों में वर्ष 2024-25 में 8066 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें 7069 पूरे हो चुके हैं. वहीं 2025-26 में 1822 नए आवास मंजूर किए जा चुके हैं.

जमीन पर बैठे डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV BHARAT)

मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण, पुलिया निर्माण, नाली और आंगनबाड़ी भवन सहित 163 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी लागत लगभग 4.92 करोड़ रुपये है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

डिप्टी सीएम ने किए कई भूमिपूजन कार्य

कवर्धा में डिप्टी सीएम ने कई विकास कार्यों की सौगात दी है. उन्होंने ग्राम घोटिया स्थित नवीन बस स्टैंड में 2.06 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का भूमिपूजन किया. इससे मेडिकल कॉलेज, तुलसी नगर, राजदीप कॉलोनी सहित 13 वार्डों के 8614 उपभोक्ताओं को बिजली मिल सकेगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि ढाई वर्षों में जिले में 486 नए ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं. इसके अलावा क्षेत्र में 5 नए सब स्टेशन बनाए जा चुके हैं.