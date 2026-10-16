कवर्धा के गांवों का दौरा करने निकले उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, जमीन पर बैठकर सुनी समस्याएं, अधिकारियों को लगाई फटकार
शिकायत पर डिप्टी CM ने निर्माणाधीन सड़क उखाड़कर दोबारा बनाने दिए निर्देश, आवास की सही जानकारी नहीं देने पर गांव के सचिव को फटकार लगाई
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2026 at 8:14 PM IST
कवर्धा: उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा शुक्रवार को ग्राम बंदौरा और ठकुराइनटोला दौरे पर रहे. यहां उन्होंने ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं. इसके साथ ही विकास कार्यों के लिए 74.80 लाख रुपए की घोषणाएं कीं.
अधिकारियों को फटकार
समस्याएं सुनने के दौरान बंदौरा में खराब सड़क की शिकायत मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारी से फोन पर बात की. अधिकारी को सड़क उखाड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास की सही जानकारी नहीं देने पर गांव के सचिव को भी फटकार लगाई.
इन विकास कार्यों की घोषणा
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बंदौरा में कबीर कुटी के लिए 10 लाख, सामाजिक भवन के लिए 10 लाख, नवधा मंच के लिए 3 लाख और शेड निर्माण के लिए 18 लाख रुपये की घोषणा की. इसी तरह ठकुराइनटोला में सीसी सड़क के लिए 7.80 लाख, सामाजिक भवन के लिए 10 लाख और मुक्तिधाम के लिए 6 लाख रुपये दिए जाएंगे. वहीं, नयापारा पंचायत में सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रुपये की घोषणा की गई.
विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने मेडिकल कॉलेज, फोरलेन सड़क, भोरमदेव मंदिर विकास, स्कूलों में डिजिटल शिक्षा और गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने सहित विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी भी दी.