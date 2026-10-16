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कवर्धा के गांवों का दौरा करने निकले उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, जमीन पर बैठकर सुनी समस्याएं, अधिकारियों को लगाई फटकार

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जमीन पर बैठकर सुनी समस्याएं ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा: उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा शुक्रवार को ग्राम बंदौरा और ठकुराइनटोला दौरे पर रहे. यहां उन्होंने ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं. इसके साथ ही विकास कार्यों के लिए 74.80 लाख रुपए की घोषणाएं कीं.

अधिकारियों को फटकार समस्याएं सुनने के दौरान बंदौरा में खराब सड़क की शिकायत मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारी से फोन पर बात की. अधिकारी को सड़क उखाड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास की सही जानकारी नहीं देने पर गांव के सचिव को भी फटकार लगाई.