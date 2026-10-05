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गरबा में जिसकी आस्था नहीं वो न आएं, सलीम राज के बयान का स्वागत- डिप्टी सीएम विजय शर्मा

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाले गरबा पर बयानबाजी जारी है. गरबा को लेकर प्रशासनिक सख़्ती का दौर शुरू हो गया है. छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ.सलीम राज द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों से गरबा पंडालों में न जाने की अपील की गई थी. उसके बाद प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी डॉ. सलीम राज के इस बयान का स्वागत किया है.

गरबा में श्रद्धा न हो तो न आएं- विजय शर्मा

विजय शर्मा ने कहा कि जिनको इन प्रक्रिया में श्रद्धा नहीं है, उनको बिल्कुल भी गरबा पंडालों में नहीं जाना चाहिए. मैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज के इस स्टेटमेंट से सौ प्रतिशत सहमत हूं. डिप्टी सीएम ने कहा कि यह कोई इवेंट नहीं है बल्कि देवी की आराधना है. जो इस पर श्रद्धा नहीं रखता उन्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. साथ ही मैं अयोजकों से भी अपील करता हूं कि इस प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए.

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV BHARAT)

सुकमा में पंचायत के फैसले का स्वागत- विजय शर्मा

सुकमा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के द्वारा गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है. इस फैसले के सवाल पर डिप्टी सीएम ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में पेसा कानून के तहत यह नियम लागू है. इसके तहत पंचायत अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए इस तरह का कदम उठा सकती है. उन्होंने कहा कि पंचायत में बाहरी लोगों के आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं है. लेकिन अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए पंचायती राज के तहत जरूर ग्राम सभा यह निर्णय ले सकती है.