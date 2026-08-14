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कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने फहराया झंडा, 600 किमी की तिरंगा यात्रा का हुआ समापन

बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के बाद कर्रेगुटा की पहाड़ियों पर तिरंगा झंडा फहराया गया है.

Tiranga Yatra in Bijapur
बीजापुर में तिरंगा यात्रा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2026 at 10:57 PM IST

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बीजापुर: बस्तर में तीन दिवसीय तिरंगा यात्रा का भव्य समापन कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर हुआ. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और सांसद महेश कश्यप ने बीजापुर से बाइक के जरिए यात्रा की शुरुआत की. करीब 600 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी कर डिप्टी सीएम ने कर्रेगुट्टा पहुंचकर तिरंगा फहराया.

कर्रेगुट्टा में फहराया तिरंगा

यात्रा नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले से होकर गुजरी. यात्रा के अंतिम दिन बीजापुर से आवापल्ली, गलगम, उसूर, नम्बी और ताड़पाला होते हुए कर्रेगुट्टा की पहाड़ी तक पहुंचे. यहां जवानों से मुलाकात कर शहीदों की स्मृति में पौधारोपण किया गया. इसके बाद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगा फहराया गया.

कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर तिरंगा यात्रा (ETV BHARAT)

डिप्टी सीएम ने जवानों को किया संबोधित

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर तिरंगा फहराना उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है. उन्होंने कहा कि कभी यह इलाका नक्सलियों का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, लेकिन आज यहां बिना भय के तिरंगा लहराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बस्तर की जनता के मन से भय पहले ही खत्म हो चुका था और तिरंगा यात्रा ने बचे हुए भय को भी समाप्त करने का काम किया है.

बस्तर की धरती पर नक्सलवाद के सफाए का संकल्प अब साकार हो रहा है. आज बस्तर की जनता, शहीद जवानों का अदम्य पराक्रम और देश की एकता जीत रही है. केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 141 पुलिस जवानों को विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित कर उनके साहस और सेवा का सम्मान किया है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

वन मंत्री ने पीएम मोदी का जताया आभार

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कभी सोचा भी नहीं था कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर इस तरह बिना किसी डर के खड़े होकर तिरंगा फहराया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में बस्तर में सुरक्षा का वातावरण मजबूत हुआ है.

तिरंगा यात्रा के दौरान आवापल्ली, गलगम, उसूर, नम्बी, ताड़पाला और कर्रेगुट्टा सहित विभिन्न स्थानों पर शहीद जवानों की स्मृति में पौधारोपण किया गया. शहीदों की शहादत की मिट्टी भी संग्रहित की गई. नेताओं ने शहीद परिवारों और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हाल जाना.यात्रा का ग्रामीण क्षेत्रों में जोरदार स्वागत हुआ. कर्रेगुट्टा के रास्ते में बच्चे, युवा और ग्रामीण हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे. भारत माता की जय और तिरंगे की जय के नारों से पूरा वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा. यात्रा के दूसरे दिन देर रात टेकलगुड़ेम पहुंचने पर भी ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्वागत किया. पूवर्ती सहित आसपास के गांवों से लोग तिरंगा लेकर पहुंचे.भारी बारिश के बावजूद सिलगेर, ताड़मेटला, तर्रेम और जगरगुंडा क्षेत्र के ग्रामीण देर शाम तक यात्रा के स्वागत के लिए मार्ग में मौजूद रहे.

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